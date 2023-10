Chukwueze, ko con la Nigeria come Osimhen: salta Milan-Juve

Sosta per le nazionali ormai agli sgoccioli: a partire da sabato la Serie A sarà nuovamente in campo. Senza ombra di dubbio l'incontro più atteso del nono turno di campionato sarà quello tra Milan e Juventus , che si disputerà a San Siro domenica a partire dalle 20.45: ufficializzato in queste ore anche il direttore di gara . La partita tra rossoneri e bianconeri perde però uno dei possibili protagonisti: Samuel Chukwueze, infatti, ha rimediato un infortunio con la Nigeria e salterà la sfida.

Chukwueze out, i tempi di recupero

Dopo Osimhen, che ha rimediato uno stop lungo dopo essersi fatto male in Nazionale, anche il classe 1999 del Milan va ko. Questo il comunicato del club rossonero: "Samuel Chukwueze ha già fatto rientro a Milanello poiché, mentre era con la sua Nazionale, ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro che gli ha impedito di prendere parte alla sfida contro il Mozambico. Il ritorno dei restanti nazionali, invece, è previsto nelle prossime 48 ore". Tegola pesante per Stefano Pioli, che difficilmente potrà rivedere l'esterno offensivo in tempi brevi: Chukwueze potrebbe tornare in campo non prima della prossima sosta nazionali, che avrà luogo dal 19 novembre.