Milan, Giroud fuori? I tifosi hanno la soluzione: Camarda!

Milan, le alternative a Giroud

L’assenza forzata di Giroud apre la strada a due composizioni delle tre maglie offensive per ciò che riguarda il campionato. La prima è quella che prevede Samuel Chukwueze e Christian Pulisic sugli esterni con Noah Okafor punta centrale, come già avvenuto nella vittoriosa trasferta di Cagliari. Il secondo tridente ipotizzabile è quello con Luka Jovic al centro dell’attacco e due tra Pulisic e Chukwueze ai suoi lati. Stante anche l’assenza di Rafael Leao per infortunio (obiettivo dello staff medico è metterlo a disposizione per la partita del 28 novembre contro il Borussia Dortmund), ecco che Pioli dovrà ragionare anche su chi tenersi in panchina come arma da giocarsi a gara in corso oltre a Luka Romero, tornato in fondo alle rotazioni offensive. Molti tifosi sui social hanno già iniziato a invocare la convocazione in prima squadra di Francesco Camarda, estasiati dai suoi gol con la Primavera sia in campionato sia in Youth League.