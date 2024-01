Florenzi, altro infortunio Milan: a Empoli esordio in A per Jimenez

Anno nuovo, sensazioni vecchie. Quelle del Milan soprattutto, perché se ha chiuso il 2023 con alcuni infortuni pesanti, su tutti quello di Tomori, riparte con un'altra notizia negativa: ovvero l'infortunio di Alessandro Florenzi . L'esterno rossonero ha sentito una fitta al muscolo aduttore e ha preferito fermarsi a scopo precauzionale. Sicuramente le sue condizioni verranno valutate meglio nei prossimi giorni per capire se effettivamente è riuscito a fermarsi in tempo oppure no. Intanto, però, Pioli ha dovuto spendere un cambio al 35esimo della prima frazione e ha inserito a sorpresa il giovanissimo Jimenez .

Infortuni Milan, Florenzi l'ultimo della lista

In attesa di capire qualcosa di più sulle condizioni di Alessandro Florenzi, c'è da fare un conto sui giocatori assenti in casa Milan. Senza contare l'esterno uscito nel corso della gara contro l'Empoli, sono ben otto i calciatori out per problemi muscolari: Sportiello, Tomori, Thiaw, Kalulu, Caldara, Krunic, Pobega e Okafor, oltre alle assenze di Chukwueze e Bennacer volati in Coppa d'Africa con le rispettive nazionali. In poche parole Stefano Pioli ha un'intera formazione assente. Sin qui sono stati 21 gli infortuni muscolari dall'inizio della stagione per il Milan, in attesa di avere riscontri su Florenzi, numeri davvero elevati. Al momento la fortuna del tecnico è l'aver trovato giovani di valore e che possono dare una mano, come Jimenez...