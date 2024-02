Scaroni, il futuro di Pioli e la Serie A a 18 squadre: "Partite da ridurre"

Scaroni: "Pioli? Calma piatta"

Paolo Scaroni ha continuato: "Mutuo le parole sia del nostro ad Furlani sia di Ibra: noi abbiamo fiducia totale in Pioli e i risultati stanno rafforzando questa fiducia. Quindi per il momento calma piatta su questo fronte". In chiusura sul tema riforme parlando della possibile riduzione delle squadre in Serie A: "Non so come funzionerà alla fine, verrà dibattuto nell'Assemblea odierna, mi auguro si arrivi a una soluzione. Lo abbiamo già avuto il campionato a 18 squadre, anzi lo ricordo anche a 16. Vogliamo evitare le troppe partite. Giochiamo troppo, è un tema anche per la salvaguardia dei nostri giocatori, il nostro patrimonio. La Lega deve contare di più all’interno della Figc, è un tema che riguarda tutti e che deve essere corretto".