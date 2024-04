Quattro colpi per un Milan da scudetto: ecco le priorità e tutti i nomi

Il terzo ruolo sarà quello del difensore centrale. La fragilità fisica mostrata in questa stagione dae il contratto in scadenza diporteranno a riflessioni in questo ramo specifico della difesa. Il nome che è tornato a circolare è quello didel, già accostato al Milan nel mercato di gennaio e che, finora, ha collezionato 13 presenze stagionali (9 delle quali in Premier League) con un totale di 977’ giocati. Potrebbe rappresentare un’occasione a livello economico e gli ottimi rapporti con il Chelsea sono, certamente, un fattore da tenere in considerazione. L’ultimo slot che necessita di essere riempito è quello del vice Theo Hernandez . Anche in questa annata, nel momento in cui il francese o non è stato disponibile o si è dovuto spostare al centro della difesa, Pioli è stato obbligato a giocare con un elemento adattato (Florenzi e Jimenez)., che tornerà dal prestito al Fulham, sarà rimesso sul mercato così come Divock Origi, per il quale sembrava poterci essere una seconda parte di stagione in Mls, ma è poi rimasto al Nottingham Forrest, anche se la sua stagione è tutt’altro che positiva. Senza però dimenticare le variabili date dalle offerte multimilionarie che potrebbero arrivare per un elemento della rosa come, ad esempio, Theo Hernandez che potrebbe rendere più ricco il budget, ma aprirebbe a nuove necessità tec