"Giroud lascia il Milan a fine stagione: accordo con un altro club"

Il futuro di Giroud continua a tenere banco, anche qualche ora dopo il derby perso contro l' Inter . L'attaccante francese tra l'altro è partito dalla panchina nella gara di San Siro salvo poi entrare a gara in corso senza lasciare il segno. Ormai è da qualche settimana che Olivier nonè più decisivo come lo è stato nella passata stagione e in queste ultime settimane si è alimentata la voce circa il suo addio dal Milan e dall'Italia, ma anche dall'Europa. Che ci fossero ammiccamenti vari con la MLS lo si era intuito e anche Deschamps lo aveva confermato : "Giroud a Los Angeles è fatta? No. È una possibilità? Sì. Un desiderio? Sì". Un desiderio che presto potrebbe diventare realtà visto il contratto in scadenza a giugno 2024 e ancora nessuna certezza sul rinnovo. Dalla Francia sono sicuri del suo futuro.

Prima di iniziare la nuova avventura, però, Giroud sarà tra gli attaccantu convocati da Deschamps in vista degli Europei in Germania. Una volta terminati quelli e le vacanze volerà in America dove ritroverà come compagno di squadra anche l'amico Lloris, ex portiere e capitano del Tottenham. Il Milan, invece, dovrà guardarsi attorno per cercare nuovi rinforzi per il reparto offensivo.