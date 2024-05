Maldini e la Juventus: "La mia Nazionale". Poi la stoccata al Milan

Maldini sul futuro: "Non mi vedo in un club diverso dal Milan"

Infine, un passo in avanti: "Vedermi all'interno di un club diverso dal Milan non ce la faccio, non ce la farei. Non ho mai detto di no a nessuno. Sono stato due o tre volte da NasserAl-Khelaifi al Psg prima del Milan, ma non è andata bene e pensandoci oggi è stata una fortuna. I miei primi dieci mesi da dirigente al Milan sono stati di apprendimento, mi sentivo inadeguato. Non riuscivo a determinare qualcosa, Leonardo rideva perché glielo dicevi ogni giorno. Per me è stata una fortuna".