Ibrahimovic: "Mourinho manipolatore, Capello alla Juve mi ha distrutto"

Mai banale quando parla Zlatan Ibrahimovic . L'attuale dirigente del Milan , con la squadra che questa notte giocherà negli Stati Uniti contro il Barcellona , si è raccontato in una lunga intervista a The Athletic: tanti gli argomenti trattati, dalle ambizioni del club rossonero, il Milan Futuro (in cui giocherà suo figlio Maximilian), ma anche aneddoti del passato come quelli relativi a José Mourinho e, soprattutto, al rapporto avuto con Fabio Capello ai tempi della Juventus .

Ibrahimovic e il Milan (Futuro)

Così Ibrahimovic in merito al momento del suo Milan: "Il mio obiettivo è quello di portare risultati e aumentare il valore, senza dimenticare l'ambizione del club che è quella di vincere. Non sono un baby sitter, i giocatori devono assumersi le proprie responsabilità e dare il massimo anche quando non ci sono". Da quest'anno nel club ci sarà anche la seconda squadra, che militerà in Serie C, il Milan Futuro. Nella rosa rossonera anche suo figlio Maximilian: "Non è facile per lui perché, ovviamente, suo padre è quello che è. Quindi porta un cognome pesante. Ovunque vada, sarà sempre paragonato. Ma al Milan, nel mio ruolo, non lo vedo diverso dagli altri. Non lo giudico come mio figlio. Lo giudico come giocatore, come giudico tutti gli altri. Deve imparare, deve lavorare e deve guadagnare. Poi quello che succede, succede. È forte mentalmente. La gente pensa che il calcio sia facile e che tutti arrivino. Ma non è così".