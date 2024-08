Diretta Milan-Barcellona ore 1.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BALTIMORA (STATI UNITI D'AMERICA) - All'1.30 italiane, all'M&T Bank Stadium di Baltimora (Stati Uniti d'America), Milan e Barcellona si sfidano in amichevole. Segnali positivi fin qui sia per Paulo Fonseca che per Hansi Flick. I rossoneri, infatti, in questa tournée americana hanno prima battuto il Manchester City con un pirotecnico 3-2, doppietta di Colombo (due assist di Chukwueze) e gol di Nasti, e poi superato il Real Madrid grazie alla rete di Chukwueze. Il nigeriano ex Villarreal si è messo in mostra in questo precampionato e ora vuole giocarsi le proprie carte in vista della nuova stagione. Doppio successo anche per i blaugrana: ai rigori dopo il 2-2 nei 90' contro i Citizens di Pep Guardiola e 2-1 nel Clasico, mai banale, contro il Real Madrid. A firmare il successo sui Blancos la doppietta di Pau Victor, in gol anche contro gli inglesi, nome nuovo della infinita lista di talenti cresciuti nella Masia. Terminata l'ultima amichevole, le due formazioni faranno rientro in patria, con il Diavolo che si ritroverà poi a Milanello sabato 10 agosto, a soli tre giorni dal match contro il Monza (13 agosto) nel Trofeo Silvio Berlusconi, antipasto della partita del Meazza contro il Torino che, sabato 17 agosto alle 20.45, aprirà il campionato di rossoneri e granata.