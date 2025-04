Paratici-Milan, salta tutto? Il perché della retromarcia e l'altro profilo

Paratici e la situazione legale

La situazione legale di Paratici potrebbe complicarsi ulteriormente. Il dirigente è ancora coinvolto in un processo penale, con un'udienza fissata per il 15 aprile davanti al Gup. Se Paratici dovesse essere rinviato a giudizio, potrebbero esserci sviluppi a rendere ancora più incerta la sua posizione. A questo punto, la trattativa con il dirigente ex bianconero potrebbe davvero fermarsi. La dirigenza del Milan, che aveva identificato in lui l'obiettivo principale, starebbe ora esplorando altre possibilità per il ruolo di direttore sportivo. Torna di moda il nome dell'ex Lazio Igli Tare. Paratici potrà tornare a svolgere il suo lavoro solo dal 21 luglio in poi, ma questo aspetto ha sollevato molte perplessità a Milano, sponda rossonera.