Maignan al Chelsea? Milan su Milinkovic-Savic: è stimato da Tare, ha una clausola da 20 milioni

Il Manchester City ha fatto l’affondo decisivo per Tijjani Reijnders. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi e proficui contatti sia con il Milan sia con l’entourage del calciatore, con il quale è stato trovato un accordo di massima sul contratto che lo andrà a legare ai Citizens per le prossime stagioni. Pronta anche l’offerta da 75 milioni più bonus al Milan, che dopo aver rifiutato il primo approccio, ha aperto al City e ai suoi milioni per la cessione di quello che è stato eletto tra i tre migliori centrocampisti dell’ultima Serie A. Le prossime ore saranno quelle decisive per la finalizzazione della trattativa che permetterà a Reijnders di fare il suo debutto con la maglia del Manchester City nell’imminente Mondiale per Club. Da uno che va a uno che il Milan vorrebbe far andare. Theo Hernandez ha detto di no , al momento, alla proposta dell’Al Hilal in attesa che una big europea si faccia sotto per lui. È quanto emerso nelle ultime ore attorno alla situazione del terzino francese, che ha declinato la faraonica proposta del club arabo che gli aveva messo sul tavolo un ingaggio annuale da 18 milioni netti . Il Milan, che già a gennaio lo aveva venduto al Como per 40 milioni, aveva accettato la proposta dell’Al Hilal che oscillava sui 30-35 milioni e adesso attende che l’agente di Theo, Quillon, porti una nuova proposta con l’ Atletico Madrid che si sarebbe fatto vivo con un sondaggio.

I possibili sostituti di Theo

Se Theo dovesse partire, il Milan ha già una prima short list di nomi per il possibile sostituto. Un nome che potrebbe diventare Andrea Cambiaso della Juventus, che però costa molto, che con Massimiliano Allegri è esploso a livello di rendimento in Serie A. L’altro profilo che piace molto a Igli Tare è Destiny Udogie del Tottenham, ma anche qui il cartellino avrebbe un prezzo elevato a meno che non sia il ragazzo a chiedere di andare via. Non è mai uscito dai radar Maxime De Cuyper del Club Brugge, che avrebbe anche un costo del cartellino decisamente inferiore agli altri due nomi indicati. Va raffreddandosi, invece, la pista che porta a Junior Firpo, che ha sul tavolo una proposta contrattuale da parte del Lione.

Contatto Maignan-Chelsea. C'è Savic?

Il Chelsea è piombato, con forza, su Mike Maignan. Il portiere rossonero, che come Theo Hernandez ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e ha visto mettere in standby il suo rinnovo da 5 milioni fino al 30 giugno 2028, piace tantissimo ai blues che hanno avviato i contatti diretti con l’entourage del calciatore, che si è detto ben disponibile ad ascoltare la proposta dei londinesi, che in caso di accordo dovrebbero sottomettere all’attenzione del Milan una proposta per il cartellino. Anche qui non ci sono segnali di chiusura da parte dei rossoneri, che valutano profili alternativi a Maignan. Nella prima scrematura è presente anche Vanja Milinkovic Savic del Torino, autore di un ottimo campionato tra i pali dei granata con anche una serie di rigori parati che hanno acceso le luci su di lui. Profilo molto stimato da Igli Tare, Vanja sarà sicuramente un nome caldo per la porta del Milan in caso di cessione di Maignan (che dovrebbe concretizzarsi a breve se il Chelsea lo vorrà portare al Mondiale per Club): ha una clausola da 20 milioni in caso di pagamento in un’unica rata. Gli altri nomi che sono iniziati a circolare (o tornati in auge) sono quelli di Chevalier del Lille e di Carnesecchi dell’Atalanta, che però ha un prezzo molto alto.