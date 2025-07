Tare resta e mette il turbo al mercato Milan per Allegri: tre nuovi acquisti

MILANO - Igli Tare non è volato con la squadra per la tournée tra Singapore, Hong Kong e Australia (c’è Giorgio Furlani) . Il direttore sportivo milanista è rimasto a Milano dove porterà avanti i tre grandi filoni del calciomercato ovvero le trattative per i due terzini e quella per Ardon Jashari . È arrivato il momento di dare un’accelerata perché al rientro dal viaggio a Oriente, il Milan dovrà aver tappato alcune delle caselle che hanno ancora una X alla voce dei titolari.

Jashari, i segnali

Jashari, come da programma, non ha preso parte alla Supercoppa del Belgio e attende che il Bruges dia il via libera al suo passaggio al Milan. Una condotta a fuoco lento dei nero-blu fiamminghi che, tuttavia, non sta logorando il giocatore e il Milan stesso, con il primo che sta rispettando ogni impegno professionale mentre i rossoneri non si sono fatti ingolosire dalla tentazione di alzare ulteriormente la propria proposta. E non lo faranno: oltre i 32.5 milioni messi sul piatto, il Milan non andrà. Il Bruges prende ancora tempo, valutando anche le sue mosse in entrata visto che oltre a Stankovic dall’Inter vorrebbero prendere un centrocampista dalle caratteristiche più simili a quelle di Jashari. Vedremo per quanto tempo ancora durerà questo tira e molla. Nicky Hayen, allenatore del Bruges, ha parlato della situazione di Jashari a Dazn: «La situazione è più chiara. Dovrebbe tornare ad allenarsi domani. Nel calcio le cose possono essere molto difficili, e questa è una situazione davvero complessa. Ho piena fiducia nel club che gestirà la situazione correttamente. In ogni caso, vedremo quale sarà il risultato finale».

La situazione terzini

Per Marc Pubill, invece, la situazione dovrebbe diradarsi nel corso di questa settimana. Le visite mediche preliminari per testare il suo ginocchio sinistro sono andate bene e ora c’è da capire quando il Milan deciderà di entrare in azione con l’Almeria. Il club spagnolo e il ragazzo hanno messo in standby il Wolverhampton (irritato dalla cosa) che è pronto a chiudere l’operazione a stretto giro di posta. Come alternative sempre valido il profilo di Guela Doué ma occhio anche a un ritorno di fiamma per Wilfred Singo del Monaco (che in Italia ha giocato con la maglia del Torino). L’imminente cessione di Tommaso Pobega al Bologna, che porterà 8 milioni di euro di plusvalenza pura nelle casse del Milan, potrebbe fungere da boost ulteriore per cercare di arrivare a dama, sotto l’aspetto economico, per i terzini. Perché se a destra si lavorerà con l’Almeria per Pubill, a sinistra il nome caldo è quello di Parvis Estupinan del Brighton. Il club inglese lo valuta 23 milioni, il Milan almeno cinque in meno e la sensazione è che a 18 più bonus le parti possano trovare un accordo anche in maniera rapida. Già, perché il Milan necessita di alzare le marce sul mercato, con un lavoro unitario e volto solo al miglioramento di una rosa che, ad oggi, presenta ancora tante incognite.