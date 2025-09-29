Rabiot punta la Juve: "Emozionante tornare allo Stadium, ma sono in vetta con il Milan e Allegri..."

Il Milan vince a San Siro contro il Napoli per 2-1 e si porta in vetta alla classifica. Tra i protagonisti dell'importante avvio di stagione dei rossoneri c'è anche Adrien Rabiot , voluto fortemente da Massimiliano Allegri e arrivato alla fine della sessione estiva di calciomercato. Il francese, nel post-gara contro gli azzurri , è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il successo dei suoi. L'ex Juventus si è soffermato anche sul prossimo impegno di campionato, che sarà proprio contro i bianconeri allo Stadium. "Spero di vincere domenica", ha detto il classe 1995, determinato e già pronto per una sfida sicuramente speciale per lui.

Rabiot: "Ho fatto cinque anni alla Juve, ma spero di vincere contro di loro"

Soddisfatto dopo la vittoria contro il Napoli che ha regalato al suo nuovo club il primato in Serie A, Rabiot si è subito proiettato verso la sfida contro la Juventus, a differenza di Allegri, che sarà domenica 5 ottobre allo Stadium: "Sarà un altro test contro un'altra squadra forte. Ma siamo fiduciosi e andremo lì con voglia di fare risultato. Poi ci sarà la sosta, quindi sarà importante ottenere un risultato positivo". Una partita che per il francese sarà sicuramente dal sapore speciale, dopo 222 partite giocate con la maglia bianconera: "Io sono contento di tornare allo Stadium, siamo in vetta alla classifica e quindi sarà una bella partita che spero di vincere. Sono veramente felice di essere tornato in Italia, per me sarà una gara emozionante. Ho fatto cinque anni lì, mi sono trovato molto bene ma adesso sono al Milan e spero di vincere domenica".