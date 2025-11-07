Milan, scatta il piano anti-Inter: Allegri ritrova i big, Nkunku scalpita 

MILANO - Vincere a Parma per mettere pressione a tutti. Il Milan punta dritto alla sfida di sabato sera al Tardini per chiudere al meglio questo blocco di gare tra la pausa delle nazionali di ottobre e quella che inizierà ufficialmente da lunedì e vivere in maniera serena i giorni di stop forzato dalle competizioni ufficiali. Lo farà vedendo lavorare a Milanello sia Christian Pulisic sia Adrien Rabiot, i due “pomi della discordia” di ottobre, tornati infortunati dopo gli impegni con Stati Uniti e Francia le cui assenze, specie nelle partite pareggiate contro Pisa e Atalanta, si sono fatte sentire eccome. L’americano, da un paio di giorni, è tornato ad allenarsi in gruppo e tra oggi e domani si capirà che andrà a insidiare la maglia da titolare di Christopher Nkunku o se, come immaginabile, partirà dalla panchina. Il centrocampista francese non ci sarà a Parma, ma lavorerà con un focus ben preciso: il derby del 23 novembre. Già, perché quella data è cerchiata in rosso in quel di Milanello perché tutti si augurano di poter avere, finalmente, tutta la rosa a disposizione. Si, perché Massimiliano Allegri non ha mai avuto tutti gli effettivi a disposizione dopo la chiusura del calciomercato e nonostante tutto, è riuscito a far rendere alla grande il suo Milan, che è solamente a un punto dal Napoli capolista. Per il derby di fine mese vorrà esserci anche Santiago Gimenez, anche lui fermo ai box per il problema alla caviglia che si è riacutizzato in maniera importante durante la partita con l’Atalanta.