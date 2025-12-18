Il Milan accelera per Fullkrug: contatti avanzati ma c'è un nodo da sciogliere, cosa filtra 

MILANO - Con 18 mesi di ritardo, Niclas Füllkrug è pronto a planare su Milanello per diventare il futuro nuovo numero 9 del Milan . Il 32enne attaccante tedesco, infatti, fu in ballottaggio con Alvaro Morata nell’estate 2024 dopo la rinuncia al costoso Zirkzee. Alla fine il club rossonero scelse l'allora capitano della Spagna campione d'Europa e Füllkrug andò al West Ham per 26 milioni (quasi 10 in più di quelli pagati dal Milan all’Atletico Madrid per Morata). Il Milan, dopo aver fatto diversi ragionamenti, ha deciso di rompere gli indugi domenica pomeriggio, dopo il 2-2 casalingo con il Sassuolo e l’ennesima prova senza gol del centravanti di turno, Nkunku . Parallelamente sono arrivate le notizie sulle condizioni della caviglia destra di Gimenez , fermo dal 28 ottobre. Il messicano verrà operato oggi in Olanda da uno specialista, il professor Gino Kerkhoffs (intervento di pulizia ossea). A confermare la notizia che aveva iniziato a circolare già da lunedì sera, è stato Massimiliano Allegri ieri mattina: "Gimenez per un periodo ha fatto una terapia conservativa, poi negli ultimi giorni le cose si sono aggravate e dopo un consulto si è deciso di operarlo".

Gimenez si opera e Nkunku non convince: il Milan affonda per Fullkrug

Il “Bebote”, se tutto andrà bene, tornerà a inizio febbraio. Lo stop, infatti, dovrebbe aggirarsi fra le 5 e le 6 settimane. Di fatto, senza contare l’eventuale finale di Supercoppa italiana e lasciando un punto di domanda sulla trasferta a Bologna in programma al momento il primo febbraio, Gimenez perderà sicuramente otto partite. Motivo in più, aggiunto ai pochi gol arrivati dal messicano stesso e da Nkunku e dall’assenza di un vero centravanti d’area, che ha spinto il ds Tare a stringere per Füllkrug, un "9" più idoneo per le necessità di Allegri in vista della seconda metà di stagione quando entreranno davvero nel vivo le corsa Champions e scudetto. Ieri Allegri ha tergiversato sull’argomento - "per quanto riguarda il mercato non se ne è ancora parlato, valuteremo con la società le occasioni che ci saranno, ma dopo la Supercoppa" -, ma il Milan è pronto all’affondo finale con l'idea di chiudere la trattativa già dopo Natale e far arrivare il giocatore a Milano entro fine anno per svolgere le visite mediche e tesserarlo poi già il 2 gennaio, anche se non ci saranno i tempi tecnici per aggregarlo alla squadra che quel giorno giocherà in trasferta a Cagliari.

Milan-Fullkrug: il nodo è sulla formula

L'accordo con l'entourage di Füllkrug è già stato raggiunto, in virtù anche di un ingaggio alla portata (a Londra il giocatore percepisce 3 milioni più bonus fino al 2028); manca però l'intesa definitiva con il West Ham. I club stanno lavorando a un prestito oneroso di sei mesi anche perché il tedesco è ormai fuori dalle rotazioni dei titolari. Il West Ham vorrebbe però un obbligo di riscatto a 13-15 milioni per avere una garanzia di ritorno economico; il Milan vorrebbe inserire al massimo un diritto di riscatto perché Furlani e Tare non vogliono impegnarsi oggi per l'estate, quando Gimenez potrebbe essere venduto e magari si cercherà un "9" più giovane e più d'impatto, come Dusan Vlahovic, già corteggiato nell'ultima estate e ancora in scadenza di contratto con la Juventus il 30 giugno.