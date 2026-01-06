Gatti sempre nei pensieri di Allegri: la proposta con scambio che la Juve ha rifiutato

Una ricerca approfondita. Il Milan , ancor prima che il mercato di gennaio venisse aperto, ha risolto la pratica attaccante, tesserando in prestito il tedesco Füllkrug , già in campo il 2 gennaio a Cagliari. Adesso, la seconda necessità di Massimiliano Allegri è avere un difensore in più e il club sta valutando tantissimi profili, alcuni proposti, senza voler prendere il primo giocatore disponibile. Furlani e Tare vogliono puntare su un elemento che rafforzi realmente la squadra, senza ritrovarsi nella situazione di fine agosto, quando Allegri decise di puntare con decisione, e non per una situazione di emergenza, sulla difesa a tre, prendendo in contropiede la sua stessa società, visto che Tare il 29 agosto a Lecce disse: «Il cambio di modulo attuato negli ultimi giorni ci ha messo in difficoltà, abbiamo poche ore per trovare un difensore di esperienza e che abbia qualità per giocare nel Milan».

Il preferito di Allegri

Fino a un certo punto dell’estate infatti la dirigenza aveva ragionato su un 4-3-3 e, dopo l’arrivo di De Winter come quarto centrale, non si fece in tempo a trovare un quinto elemento di un determinato spessore, tant’è che il primo settembre era poi approdato il 19enne Odogu, acquistato per 7 milioni dal Wolfsburg. Il giovane tedesco - 15 minuti per due presenze fra Serie A e Coppa Italia - non si è dimostrato pronto per un Milan in lotta per lo scudetto e adesso il club vuole completare al meglio il reparto arretrato. Come spesso accade, ci sono opzioni A, B e C. Il preferito di Allegri, che in estate aveva indicato in Vlahovic il centravanti giusto per il suo progetto, è un altro suo ex allievo, Federico Gatti. Il Milan ha già provato a sondare il terreno con la Juventus, proponendo anche uno scambio con De Winter, ma non se n'è fatto nulla. La sensazione, però, che il Milan un nuovo tentativo lo farà. Non subito, però, magari a fi ne gennaio sì, soprattutto se Spalletti proseguirà col 4-2-3-1 e Gatti - infortunato al ginocchio da metà novembre (dovrebbe tornare fra un paio di settimane) - non rientrerà fra le sue priorità. I titolari oggi sono Bremer e Kelly e ci sono poi a disposizione Cabal, Kalulu (che può giocare ovviamente centrale) e Rugani (infortunato); mentre in caso di retroguardia a tre tornerebbe buono anche Koopmeiners.

Le altre opzioni

La dirigenza rossonera sta poi vagliando nuove opzioni, come Coppola in uscita dal Brighton (ci sta lavorando anche il Torino), Okoli del Leicester (già valutato in estate) e Tiago Gabriel del Lecce (il ds dei salentini Corvino ha però dichiarato nei giorni scorsi che il club ha rifiutato offerte importanti e non intende venderlo a gennaio). Fra i profili già emersi nelle ultime settimane, alcuni già scartati o smentiti, ci sono poi Gila (Lazio), Gomez (Liverpool; già vicino in estate, poi bloccato dai Reds), Disasi (Chelsea), Dier (Monaco), Kim (Bayern Monaco), Sule (Borussia Dortmund), Morato e Milenkovic (Nottingham Forest). Attenzione poi anche ad Aké del Manchester City - potrebbe chiedere di essere ceduto a fine gennaio per giocare di più e non perdere il treno Mondiale - e il turco Emirhan Topcu del Besiktas.