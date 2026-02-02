Allegri e la Juve in fondo: “Mi sono chiesto tante cose”. Sull’Inter chiude: “Non la considero”

Non è mai solo una partita quando parla Massimiliano Allegri . La conferenza stampa pre Bologna- Milan è diventata un racconto più ampio, dove il presente rossonero si è intrecciato con il passato bianconero dell’allenatore. Tra un aggiornamento sugli infortuni e uno sguardo al calendario, Max ha chiamato in causa più volte la Juve, usandola come riferimento tecnico, mentale e culturale per spiegare cosa serve davvero per restare ad alto livello. Dalle stagioni vissute a Torino, tra scudetti e Champions giocate senza alibi, fino al ricordo del crollo del 2023-24 come lezione ancora viva, il tecnico ha tracciato una linea chiara.

Bologna-Milan, conferenza Allegri

Allegri ha parlato subito del rinnovo di Maignan: "Sono molto contento, perché il Milan si è assicurato uno dei migliori portieri d'Europa per i prossimi anni. Come ho convinto a farlo restare? Non l'ho convinto assolutamente, è la società che decide sui contratti. Io ero molto fiducioso, è un ragazzo molto sensibile. Lui voleva rimanere al Milan, bisognava superare solo quell'incomprensione dell'estate. Modric può restare un altro anno? Decide lui. Ora pensiamo alla partita di domani". Sulla telenovela Mateta non si è sbilanciato: "Parlo solo dei giocatori tesserati con il Milan, anche per rispetto.

Bollettino di giornata? Saelemaekers non ci sarà, l'adduttore gli dà fastidio, dopo Roma ha avuto un risentimento. Pulisic ha questa borsite che gli dà fastidio, vedremo oggi. Leao lo stiamo gestendo per la questione adduttore-pube, ma è a disposizione. Tutti gli altri sono vivi e verranno a Bologna". Poi ha continuato: "Se cambia qualcosa giocare di martedì? Vediamo se abbiamo fatto bene a fare tre giorni di lavoro, uno di riposo e tre di lavoro. Dipende da cosa faremo in campo contro un Bologna che viene da un 3-0 in Europa League, una squadra che ha vinto solo una partita nelle ultime 10, quindi vorranno dimostrare che i risultati negativi sono stati una coincidenza. Serve una partita seria".