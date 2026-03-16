Di Canio distrugge Leao: "Basta, mi hai rotto. Allegri incazzato come una bestia"

Il Milan è inciampato nel momento in cui avrebbe potuto riaprire il campionato . La sconfitta contro la Lazio ha spento quasi definitivamente le speranze rossonere di riagganciare l’ Inter nella corsa scudetto e ha lasciato in eredità più di una riflessione sulla prestazione della squadra. Negli studi di Sky Calcio Club il dibattito si è concentrato soprattutto su Leao e sul rapporto in campo con Christian Pulisic, tra occasioni non sfruttate, segnali di frustrazione e la discussa sostituzione del numero 10. Un tema che ha diviso gli opinionisti e che riapre il confronto sulla gestione dei singoli e sugli equilibri offensivi della squadra di Allegri, proprio nel momento decisivo della stagione.

Il rapporto ta Leao e Pulisic e la rabbia del portoghese

Caressa ha messo in evidenza a Sky Calcio Club come il rapporto in campo tra Leao e Pulisic non sia così perfetto, come qualche mese fa. E lo ha fatto facendo rivedere due azioni in cui l'americano non serve il portoghese, dopo uno scatto in profondità. Costacurta ha analizzato gli episodi: "Leao ha sonnecchiato durante la partita, ma in questi due scatti la palla la doveva ricevere. Pulisc ha preferito darla ad altri e io ho fatto lo stesso movimento di Leao (braccio alzato per mandare a quel paese il compagno) e mi sono alzato e ho detto: "Ma dagliela, dagliela, dagliela". Il discorso allora poi si è allargato alla sostituzione del numero 10, con tanto di polemiche da parte sua. E Di Canio ha criticato molto il calciatore rossonero: "Tu non puoi vedere per 70 minuti un giocatore che cammina e gli altri si sbattono. Non per questo non gliela devi dare, poi risolveranno tra di loro. Ma non è che un giocatore sta lì per prendere due palle perché fa due movimenti e poi non si sbatte. Pulisic a Cremona fu sostituito ed era arrabbiato perché lui rincorreva e non stava bene, ma l'altro aveva sprecato 4 contropiedi. Ci può stare un minimo di risentimento, anche se è sbagliato. Allegri si sta barcamenando nell'equilibrio di dare un'opportunità maggiore a uno o all'altro e a pensare "chi faccio uscire prima?".