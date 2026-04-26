Allegri show su Rocchi: "Dovevo fermare la partita! Arbitri? Così ci affossiamo"

Poche emozioni e nessun gol tra Milan e Juventus nel big match della domenica. Chi può sorridere di più è la formazione guidata da Massimiliano Allegri , che si avvicina all'obiettivo qualificazione in Champions League, portandosi a più sei dal quinto posto (occupato da Como e Roma). La Juve fa pure un passo avanti ed è ora a più tre dalla quinta piazza. La classifica vede il Milan al terzo posto a quota 67, con le lunghezze di vantaggio sulla Juventus quarta che rimangono tre. Si riduce invece a tre il margine favorevole dei bianconeri sull'accoppiata formata da Roma e Como in ottica lotta quarto posto. Al termine della gara terminata 0-0 - dalla quale Leao è uscito tra i fischi di San Siro a seguito di una prestazione tutt'altro che convincente - ha parlato Massimiliano Allegri della prestazione dei suoi.

Allegri: "Passo avanti, per la Champions bisogna..."

"E' stata una partita molto equilibrata noi abbiamo avuto delle occasioni importante, mentre abbiamo difeso molto bene. C'è da essere contenti del punto, è un passo in avanti e per la matematica Champions bisogna vincere due. Penso che alla fine oggi il risultato sia giusto". Così l'allenatore del Milan Max Allegri commenta a Dazn il pareggio contro la Juventus in campionato. "Leao? Sono un estimatore di Rafa, oggi come prestazioni è stata una delle migliori. Deve essere più determinante e migliorare nella finalizzazione, continuità non ne ha mai avuta perchè è uno di quei giocatori che si accendono in certi momenti della partita", ha aggiunto.