Allegri show su Rocchi: "Dovevo fermare la partita! Arbitri? Così ci affossiamo"

Poche emozioni e nessun gol tra Milan e Juventus nel big match della domenica. Chi può sorridere di più è la formazione guidata da Massimiliano Allegri, che si avvicina all'obiettivo qualificazione in Champions League, portandosi a più sei dal quinto posto (occupato da Como e Roma). La Juve fa pure un passo avanti ed è ora a più tre dalla quinta piazza. La classifica vede il Milan al terzo posto a quota 67, con le lunghezze di vantaggio sulla Juventus quarta che rimangono tre. Si riduce invece a tre il margine favorevole dei bianconeri sull'accoppiata formata da Roma e Como in ottica lotta quarto posto. Al termine della gara terminata 0-0 - dalla quale Leao è uscito tra i fischi di San Siro a seguito di una prestazione tutt'altro che convincente - ha parlato Massimiliano Allegri della prestazione dei suoi.
Allegri: "Passo avanti, per la Champions bisogna..."
"E' stata una partita molto equilibrata noi abbiamo avuto delle occasioni importante, mentre abbiamo difeso molto bene. C'è da essere contenti del punto, è un passo in avanti e per la matematica Champions bisogna vincere due. Penso che alla fine oggi il risultato sia giusto". Così l'allenatore del Milan Max Allegri commenta a Dazn il pareggio contro la Juventus in campionato. "Leao? Sono un estimatore di Rafa, oggi come prestazioni è stata una delle migliori. Deve essere più determinante e migliorare nella finalizzazione, continuità non ne ha mai avuta perchè è uno di quei giocatori che si accendono in certi momenti della partita", ha aggiunto.
"Pulisic ragazzo sensibile, ma deve stare tranquillo"
Sulle difficoltà di Pulisic, invece, ancora Allegri ha dichiarato: "E' un ragazzo molto sensibile, questo momento in cui non fa gol lo accusa molto di più. Giocando senza un centravanti vero lui patisce un poco di più, ma devo cercare un equilibrio alla squadra perchè abbiamo un obiettivo da raggiungere. Ma deve stare tranquillo perchè da qui alla fine dell'anno ci darà una mano". Sulla qualificazione in Champions ha concluso: "La Champions? Ad oggi mancano due vittorie, bisogna essere più lucidi negli ultimi 25 metri perchè abbiamo perso qualche pallone troppo ingenuamente. Questo di oggi è un punto importante, mi auguro di entrare in Champions anche all'ultima partita ma ora pensiamo alla gare con il Sassuolo".
Sull'arbitraggio: "A volte sono il primo a non accettarlo, ma..."
"Sta girando la tua foto con Rocchi nella finale di Coppa Italia, avevi capito che qualcosa con gli arbitri non andava?" è una delle domande poste al tecnico al termine della gara, il quale ha prontamente risposto: "Io posso solo dire che in quel momento dovevo fermare la partita...A Coverciano ho capito anche che quando si finiscono le sostituzioni bisogna fare qualcosa per interrompere il gioco. Sozza ha arbitrato una bella partita, come in tutte le cose bisogna avere pazienza anche se a volte io sono il primo a non accettarlo ma bisogna farlo. Altrimenti va tutto male, e più facciamo cosi più ci affossiamo." Sui giovani ha affermato: "Troviamo soluzioni, tecnicamente, le riforme vanno fatte a livello tecnico a partire dal settore giovanile. Bisogna dare un indirizzo diverso. Chiudo con un'ultima cosa: gli obblighi nella vita hanno sempre fatto danni. Andate indietro di 20 anni. A calcio bisogna che giochino quelli che meritano, poi bisogna fare in modo che diventino bravi".
Juve squadra forte
Sulla Juventus ha poi affermato: "Squadra forte che poi palleggia e va in campo aperto, noi abbiamo preso qualche ripartenza di troppo perdendo palloni centralmente. Poi la squadra ha fatto una buona partita. Una partita molto equilibrata ci sono state due occasioni da una parte dall'altra e un episodio decideva la partita. Sono partite che sono molto importanti e fini della classifica e quindi c'è molta più attenzione".
Sul mercato "Sicuramente ci vorranno più giocatori"
Sulle richieste a Cardinale sul mercato: "Non ho fatto richieste, io sto valutando la rosa e quello che stanno facendo i giocatori, che stanno facendo veramente una stagione importante. Poi dopo si può obiettare su tante cose, si poteva fare meglio, si poteva fare peggio, non lo so. Però l'importante è raggiungere l'obiettivo. Sicuramente numericamente l'anno prossimo ci vorranno più giocatori, perché comunque giocando ogni tre giorni ci vorranno più giocatori. Però l'impetate è raggiungere l'obiettivo poi dopo ne parleremo con calma e con lucidità".
Poche emozioni e nessun gol tra Milan e Juventus nel big match della domenica. Chi può sorridere di più è la formazione guidata da Massimiliano Allegri, che si avvicina all'obiettivo qualificazione in Champions League, portandosi a più sei dal quinto posto (occupato da Como e Roma). La Juve fa pure un passo avanti ed è ora a più tre dalla quinta piazza. La classifica vede il Milan al terzo posto a quota 67, con le lunghezze di vantaggio sulla Juventus quarta che rimangono tre. Si riduce invece a tre il margine favorevole dei bianconeri sull'accoppiata formata da Roma e Como in ottica lotta quarto posto. Al termine della gara terminata 0-0 - dalla quale Leao è uscito tra i fischi di San Siro a seguito di una prestazione tutt'altro che convincente - ha parlato Massimiliano Allegri della prestazione dei suoi.
Allegri: "Passo avanti, per la Champions bisogna..."
"E' stata una partita molto equilibrata noi abbiamo avuto delle occasioni importante, mentre abbiamo difeso molto bene. C'è da essere contenti del punto, è un passo in avanti e per la matematica Champions bisogna vincere due. Penso che alla fine oggi il risultato sia giusto". Così l'allenatore del Milan Max Allegri commenta a Dazn il pareggio contro la Juventus in campionato. "Leao? Sono un estimatore di Rafa, oggi come prestazioni è stata una delle migliori. Deve essere più determinante e migliorare nella finalizzazione, continuità non ne ha mai avuta perchè è uno di quei giocatori che si accendono in certi momenti della partita", ha aggiunto.