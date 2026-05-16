Allegri-Ibra, lite e verità: "Avute peggiori, io però dico sempre una cosa. E si faranno valutazioni"

La delusione per il crollo nella corsa Champions è ancora forte, ma il Milan prova a ripartire dalla trasferta di Genova. Allegri, intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro il Genoa, ha analizzato il momento delicato dei rossoneri tra risultati negativi, tensioni interne e contestazioni dell’ambiente. Dal confronto con Ibrahimovic alle parole di Cardinale, passando per la condizione della squadra e gli obiettivi di fine stagione, il tecnico ha chiesto compattezza e lucidità in vista di una gara che può ancora indirizzare il finale di campionato.
Genoa-Milan, conferenza Allegri
"Gioca Modric? È a disposizione, si è allenato con la squadra per la prima volta dopo due settimane. Poi vediamo chi gioca. Ricci ha avuto una distorsione alla caviglia stamattina. Viene con noi, poi vediamo come sta. Gli altri stanno tutti bene" - ha spiegato Allegri in conferenza. Poi ha proseguito: "Come ho vissuto questa settimana? Quando fai due terzi della stagione molto bene è normale che ci sia delusione. E i primi siamo noi. Io sapevo che sarebbe stato difficile. Ora abbiamo la possibilità di giocare questa partita importante a Genova: servirà una gara seria, con grande ordine e pazienza. La squadra ha lavorato bene tutta la settimana e con il ritiro i ragazzi si sono anche riposati".
Cardinale ha detto 'fallimento senza Champions' e Max ora ha risposto: "Al Milan devi puntare al massimo. Io dico sempre che il risultato che ottieni è quello che meriti. Poi dopo vai ad analizzare le problematiche e gli errori, ma in questo momento serve essere concentrati sulla partita di domani".
Il litigio con Ibrahimovic
Allegri ha poi fatto chiarezza sulla notizia uscita in settimana su un presunto litigio con Ibrahimovic: "Io sono abituato ad avere un rapporto professionale con tutti i dirigenti. All'interno delle riunioni, ci sono dei confronti in cui si è d'accordo o non d'accordo. All'interno di un'azienda ci sono discussioni, uno vede bianco, uno nero e uno rosso. È importante che tutti lavorino nell'interesse dell'azienda. Di discussioni ne ho avute anche di molto peggiori di queste, l'importante è che tutti si lavori in un'unica direzione. La cosa fondamentale è la partita di domani. Dico sempre: le chiacchiere se le porta via il vento. Le biciclette i livornesi. Poi a fine anno, saremo in Champions League o in Europa League? Allora la società farà le sue valutazioni. Domani sicuramente i ragazzi faranno una prestazione ottima, come hanno sempre fatto. Speriamo di fare anche risultato".
Poi l'attenzione si è spostata sulla squadra: "Cosa ho chiesto ai giocatori? Non dobbiamo farci prendere dall'ansia, ma dobbiamo avere voglia, cattiveria e convinzione di ottenere il risultato. La cosa bella del calcio è che tutto si può ribaltare in un attimo. L'8 marzo tutti parlavano di scudetto, in due mesi abbiamo sprecato tutto il vantaggio perché il nostro girone di ritorno è stato brutto. Però ora parlare del passato non serve a niente, l'importante è domani". Sulle parole di Cardinale ("mi sono seduto a parlare con Allegri di tante cose"): "Mi hanno fatto piacere. Ci avevo parlato recentemente e gli ho dato il mio punto di vista su quello che potrebbe essere il futuro del Milan". Come si può essere fiduciosi per domani? Il tecnico non ha dubbi: "Bisogna esserlo a prescindere: la nostra professionalità è massima. Sicuramente avremo sbagliato nell'ultimo mese e mezzo, ma l'impegno non è mai mancato".
L'orario del match, la dirigenza e il bene del Milan
Allegri ha poi parlato anche dell'orario scelto per la sfida: "Se ne avremmo preferito un altro? Assolutamente nessuna preferenza: avremmo giocato quando ce lo avrebbero detto. La settimana è filata via liscia, ma l'importante è che fili via liscia domani". Poi ha continuato, discutendo dei piani alti rossoneri, dopo anche la protesta dei tifosi contro Furlani: "Se si può davvero fare il bene del Milan con questa società? Il Milan viene sempre prima di tutto perché il club rimane sopra tutto e sopra tutti. Quelli che passano devono lavorare per cercare di lasciare qualcosa di importante, sempre nell'interesse del Club" .Poi ha proseguito: "Gli ultimi minuti con l'Atalanta danno speranza? Abbiamo preso tanti gol nelle ultime partite: servirà una partita di grande compattezza. Dobbiamo fare meglio come squadra nella fase difensiva. Ho un gruppo di ragazzi molto serio, molto professionali e professionisti. Ci tengono molto al raggiungimento dell'obiettivo: anche loro soffrono che abbiamo buttato via un bel po' di punti nell'ultimo mese e mezzo. Ma non c'è da pensare a quello che è successo, c'è da pensare a domani: scenderemo in campo cercando di fare del nostro meglio, sperando di ottenere un risultato positivo. Se io ho fatto il bene del Milan? Un conto sono gli errori, e io ne faccio, un conto è la professionalità che mettiamo a disposizione del club".
La delusione per il crollo nella corsa Champions è ancora forte, ma il Milan prova a ripartire dalla trasferta di Genova. Allegri, intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro il Genoa, ha analizzato il momento delicato dei rossoneri tra risultati negativi, tensioni interne e contestazioni dell’ambiente. Dal confronto con Ibrahimovic alle parole di Cardinale, passando per la condizione della squadra e gli obiettivi di fine stagione, il tecnico ha chiesto compattezza e lucidità in vista di una gara che può ancora indirizzare il finale di campionato.
Genoa-Milan, conferenza Allegri
"Gioca Modric? È a disposizione, si è allenato con la squadra per la prima volta dopo due settimane. Poi vediamo chi gioca. Ricci ha avuto una distorsione alla caviglia stamattina. Viene con noi, poi vediamo come sta. Gli altri stanno tutti bene" - ha spiegato Allegri in conferenza. Poi ha proseguito: "Come ho vissuto questa settimana? Quando fai due terzi della stagione molto bene è normale che ci sia delusione. E i primi siamo noi. Io sapevo che sarebbe stato difficile. Ora abbiamo la possibilità di giocare questa partita importante a Genova: servirà una gara seria, con grande ordine e pazienza. La squadra ha lavorato bene tutta la settimana e con il ritiro i ragazzi si sono anche riposati".
Cardinale ha detto 'fallimento senza Champions' e Max ora ha risposto: "Al Milan devi puntare al massimo. Io dico sempre che il risultato che ottieni è quello che meriti. Poi dopo vai ad analizzare le problematiche e gli errori, ma in questo momento serve essere concentrati sulla partita di domani".