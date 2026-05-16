Allegri-Ibra, lite e verità: "Avute peggiori, io però dico sempre una cosa. E si faranno valutazioni"

La delusione per il crollo nella corsa Champions è ancora forte , ma il Milan prova a ripartire dalla trasferta di Genova. Allegri , intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro il Genoa, ha analizzato il momento delicato dei rossoneri tra risultati negativi, tensioni interne e contestazioni dell’ambiente. Dal confronto con Ibrahimovic alle parole di Cardinale , passando per la condizione della squadra e gli obiettivi di fine stagione, il tecnico ha chiesto compattezza e lucidità in vista di una gara che può ancora indirizzare il finale di campionato.

Genoa-Milan, conferenza Allegri

"Gioca Modric? È a disposizione, si è allenato con la squadra per la prima volta dopo due settimane. Poi vediamo chi gioca. Ricci ha avuto una distorsione alla caviglia stamattina. Viene con noi, poi vediamo come sta. Gli altri stanno tutti bene" - ha spiegato Allegri in conferenza. Poi ha proseguito: "Come ho vissuto questa settimana? Quando fai due terzi della stagione molto bene è normale che ci sia delusione. E i primi siamo noi. Io sapevo che sarebbe stato difficile. Ora abbiamo la possibilità di giocare questa partita importante a Genova: servirà una gara seria, con grande ordine e pazienza. La squadra ha lavorato bene tutta la settimana e con il ritiro i ragazzi si sono anche riposati".

Cardinale ha detto 'fallimento senza Champions' e Max ora ha risposto: "Al Milan devi puntare al massimo. Io dico sempre che il risultato che ottieni è quello che meriti. Poi dopo vai ad analizzare le problematiche e gli errori, ma in questo momento serve essere concentrati sulla partita di domani".