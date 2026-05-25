Allegri esonerato dal Milan, è finita: cosa filtra sul futuro al Napoli

Finisce dopo appena un anno la seconda parentesi rossonera di Massimiliano Allegri. Dopo il clamoroso ko di ieri contro il Cagliari che ha di fatto estromesso il Milan dalla prossima Champions League, il club ha deciso di cambiare guida tecnica. Si avvicina inesorabilmente il momento dell'esonero per il tecnico toscano, che però dopo l'ufficialità dell'addio ai rossoneri potrebbe presto trovare panchina.
Allegri esonerato dal Milan
Allegri aveva sottoscritto con il Milan un contratto fino al 2027, con rinnovo automatico fino al 2028 in caso di qualificazione alla Champions. Eventualità che, come detto, non si è concretizzata, e dunque all'allenatore resterebbe soltanto un anno con il club rossonero. Ma la situazione si è evoluta rapidamente, perché la società ha deciso di optare per un imminente cambio in panchina (in attesa di capire le novità rilevanti che ci saranno anche nell'assetto dirigenziale). Il Milan era arrivato all'ultima giornata di Serie A da terza della classe, e chiude il campionato addirittura al quinto posto e dunque in Europa League: un ampio vantaggio sulle concorrenti dilapidato negli ultimi tempi, e così il fallimento dell'obiettivo stagionale è risultato fatale nel rapporto tra le parti.
De Laurentiis vuole Max a Napoli
Eppure Allegri potrebbe restare senza panchina per pochissimo tempo. Un'altra panchina top di Serie A è rimasta vacante, quella del Napoli: ieri è stato pubblicamente sancito l'addio tra il club di Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte. E stando alle ultime indiscrezioni rilanciate da SkySport proprio Massimiliano Allegri potrebbe diventare il nuovo allenatore degli azzurri: d'altronde il trainer toscano era stato molto vicino ai partenopei già un anno fa, quando sembrava che Conte a Scudetto acquisito dovesse andare via.
Alla fine la permanenza del tecnico salentino ha cambiato le carte in tavola con Allegri che si è accasato al Milan: un anno dopo il matrimonio con il Napoli potrebbe davvero concretizzarsi. Infatti De Laurentiis, il direttore sportivo Manna e l'amministratore delegato Chiavelli si sono riuniti quest'oggi per stabilire il profilo a cui affidare la panchina, e al momento Allegri sarebbe in vantaggio sugli altri profili.
Le novità nella dirigenza rossonera
L'addio di Allegri non dovrebbe però essere l'unico all'interno del Milan. Stando a quanto riferito da SkySport novità importanti starebbero per arrivare anche nell'assetto dirigenziale: sembrerebbero ormai acclarati gli addii di Giorgio Furlani e Igli Tare, con Zlatan Ibrahimovic che dovrebbe farsi carico del riassetto del nuovo Milan. Massimo Calvelli, membro del Cda a a capo dell'asset sport del gruppo RedBird, sceglierà la figura che dovrà ricoprire il ruolo di amministratore delegato, mentre l'ex attaccante svedese stabilirà chi sarà il nuovo direttore. In tutto questo Paolo Scaroni rimarrà al Milan come Presidente, ma non sarà coinvolto nella Prima Squadra, avrà bensì un ruolo solo per ciò che concerne il progetto del nuovo stadio.
L'incontro tra Cardinale e Ibrahimovic
Il proprietario del Milan e numero uno di RedBird Gerry Cardinale, giunto ieri per assistere all’ultima partita di campionato dei rossoneri contro il Cagliari, si è trattenuto a Milano per ulteriori confronti. Già domenica il massimo esponente del club rossonero aveva pranzato con il senior advisor Zlatan Ibrahimovic e con il consigliere d’amministrazione rossonero Massimo Calvelli, senza però la presenza dell’amministratore delegato Furlani. Il ritorno di Cardinale a Londra era inizialmente previsto dopo la sfida con il Cagliari, ma la mancata qualificazione alla Champions League ha evidentemente modificato i piani.
Le parole di Allegri
Ieri sera Allegri subito dopo il ko con il Cagliari e l'estromissione del Milan dalla Champions sul suo futuro aveva dichiarato a Dazn: "Futuro societario? Non so nulla, il mio pensiero va solo al risultato che non abbiamo raggiunto. Sono stati fatti errori sotto tutti i punti di vista ma ora non ha senso parlarne". In conferenza stampa ha poi aggiunto: "Quando tutto finisce, bisogna avere la lucidità e la freddezza di analizzare il tutto. Se la squadra è arrivata quinta, ci meritiamo questa classifica. Quello che abbiamo fatto è stato il massimo, quindi non c'è da rimproverare niente ai ragazzi".
Il crollo dopo il derby con l'Inter
La mancata qualificazione del Milan in Champions arriva a seguito di un vero e proprio tracollo. Il derby vinto contro l'Inter aveva riacceso addirittura le speranze di Scudetto, da lì in poi in realtà è arrivata la crisi dei rossoneri. Il Milan ha infatti vissuto un finale di campionato complicatissimo, che è costato ai rossoneri il piazzamento tra le prime quattro del campionato. La formazione di Allegri era rimasta in zona Champions per 37 giornate sulle 38 totali, ma il rendimento nelle ultime 10 partite è stato a dir poco deludente. Dopo il successo nel derby al 28° turno i rossoneri erano a +9 sul quinto posto, ma da lì in poi sono arrivate appena tre vittorie e ben sei sconfitte.
Finisce dopo appena un anno la seconda parentesi rossonera di Massimiliano Allegri. Dopo il clamoroso ko di ieri contro il Cagliari che ha di fatto estromesso il Milan dalla prossima Champions League, il club ha deciso di cambiare guida tecnica. Si avvicina inesorabilmente il momento dell'esonero per il tecnico toscano, che però dopo l'ufficialità dell'addio ai rossoneri potrebbe presto trovare panchina.
Allegri esonerato dal Milan
Allegri aveva sottoscritto con il Milan un contratto fino al 2027, con rinnovo automatico fino al 2028 in caso di qualificazione alla Champions. Eventualità che, come detto, non si è concretizzata, e dunque all'allenatore resterebbe soltanto un anno con il club rossonero. Ma la situazione si è evoluta rapidamente, perché la società ha deciso di optare per un imminente cambio in panchina (in attesa di capire le novità rilevanti che ci saranno anche nell'assetto dirigenziale). Il Milan era arrivato all'ultima giornata di Serie A da terza della classe, e chiude il campionato addirittura al quinto posto e dunque in Europa League: un ampio vantaggio sulle concorrenti dilapidato negli ultimi tempi, e così il fallimento dell'obiettivo stagionale è risultato fatale nel rapporto tra le parti.
De Laurentiis vuole Max a Napoli
Eppure Allegri potrebbe restare senza panchina per pochissimo tempo. Un'altra panchina top di Serie A è rimasta vacante, quella del Napoli: ieri è stato pubblicamente sancito l'addio tra il club di Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte. E stando alle ultime indiscrezioni rilanciate da SkySport proprio Massimiliano Allegri potrebbe diventare il nuovo allenatore degli azzurri: d'altronde il trainer toscano era stato molto vicino ai partenopei già un anno fa, quando sembrava che Conte a Scudetto acquisito dovesse andare via.
Alla fine la permanenza del tecnico salentino ha cambiato le carte in tavola con Allegri che si è accasato al Milan: un anno dopo il matrimonio con il Napoli potrebbe davvero concretizzarsi. Infatti De Laurentiis, il direttore sportivo Manna e l'amministratore delegato Chiavelli si sono riuniti quest'oggi per stabilire il profilo a cui affidare la panchina, e al momento Allegri sarebbe in vantaggio sugli altri profili.