Monza, Galliani a Superga per omaggiare il Grande Torino

Monza, le parole di Palladino sulla Juve

Monza, Galliani a Superga

Quando arriva il 4 maggio a Torino è sempre una giornata speciale per ricordare quello che era il Grande Torino. Occasione anche per le squadre avversarie di onorarne la memoria, come fatto da Galliani e dal Monza. L'ad dei brianzoli, infatti, qualche ora prima dell'inizio della sfida si è recato a Superga per lasciare un pensiero da parte della società. Un mazzo di fiori e una sciarpa del Monza proprio nel posto dove il 4 maggio 1949 è avvenuto il tragico schianto.