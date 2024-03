Palladino, stoccata a Mourinho? "De Rossi ha liberato la Roma, si vedono..."

"È un risultato bugiardo per quello che abbiamo messo in campo. Sullo 0-0 abbiamo avuto tre occasioni nitide. Poi se non fai gol, contro queste grandi squadre vieni punito al primo mezzo errore". Sono le parole di Raffaele Palladino al termine della sfida interna contro la Roma, che ha visto i brianzoli perdere con il finale di 4-0: reti di Pellegrini (38'), Lukaku (42'), Dybala (63'), Paredes (82') per gli ospiti e di Carboni (87') per il Monza. Un risultato che lascia il club in 11ª posizione con 36 punti dietro al Torino, che questa sera affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano.