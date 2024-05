Palladino: "Di Gregorio ha la mentalità vincente della Juve"

Palladino: "Di Gregorio mentalità vincente come la Juve"

"Loro sono bravi e cinici a sfruttare le minime leggerezze - ha dichiarato il tecnico ai microfoni Dazn - . Il secondo gol era da evitare e mi sono arrabbiato. Voglio ringraziare i ragazzi, hanno dato tutto fino alla fine. Al di la dei risultati restano le prestazioni positive. Alla fine abbiamo vissuto un momento emozionante. Parole d'addio? È doveroso ringraziare tutti, dai magazzinieri alle cucine. I giocatori non sono gli unici protagonisti.

Lo è anche tutto lo staff. In questi due anni sono stati come una famiglia. Qui sono cresciuto come allenatore e come uomo". Palladino ha poi replicato all'osservazione di Ciro Ferrara sulla crisi di risultati che ha interessato il Monza nel finale di stagione. "Ciro tu sei stato alla Juve e hai una mentalità vincente. Il calcio è fatto di stimoli. Noi abbiamo raggiunto la salvezza con tanto anticipo e abbiamo continuato a onorare il campionato".

"Abbiamo fatto grandi prestazioni ma è un dato di fatto che i risultati sono mancati. Ne siamo consapevoli, in questo periodo i ragazzi ne era dispiaciuti ma non ho nulla da rimproverare. Futuro? Per ora penso solo a riposarmi. Domani raggiungerò la mia famiglia a Napoli. Poi ragioneremo insieme con la società sul futuro. Di Gregorio? Ci ho parlato. Da ex juventino conosco la mentalità e lo spirito Juve. Lì si va per vincere, ma anche lui ha questa mentalità", ha concluso Palladino.