"È della Juve": Galliani e il siparietto tutto da ridere coi tifosi bianconeri

Risate, siparietti e premi. C'è stato un momento divertente prima di Juventus-Monza dell'Allianz Stadium e con protagonista Adriano Galliani. L'ad del club brianzolo, dopo aver premiato Di Gregorio come Mvp del campionato tra i portieri e mostrato il suo possibile nuovo stadio, è stato fermato da alcuni tifosi bianconeri presenti in tribuna. Il dirigente avversario ha mostrato grande disponibilità e ha firmato autografi con alcuni ragazzi. Poi si è seduto in panchina... al posto di Montero.