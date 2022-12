Napoli-Villarreal 2-3: Osimhen-Kvaratskhelia non bastano, Spalletti ko al Maradona

NAPOLI - Davanti a 30mila tifosi entusiasti di riabbracciare i propri beniamini, che a gennaio riprenderanno da primi della classe la propria corsa in campionato, il Napoli cede 3-2 al Villarreal degli ex Raul Albiol e Pepe Reina . Spagnoli avanti dopo soli 12' con Eboue e, dopo il pari-lampo di Osimhen al 14', allungano con l'uno-due firmato da Jackson (67') e Moreno (70'). Kvaratskhelia , a 11' dal triplice fischio dell'arbitro, riaccende le speranze partenopee: il finale, però, non regala al pubblico la rimonta sperata.

Napoli-Villarreal 2-3, la cronaca

Perso Politano per un affaticamento muscolare, Spalletti si affida a Raspadori - provato ancora da mezz'ala - Elmas, Kvaratskhelia ed Osimhen, con Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus e Mario Rui a protezione di Meret e Ndombele e Lobotka a 'far legna' a centrocampo. Il Napoli parte forte, infiammando un Maradona in festa, ma al primo affondo passa il Villarreal, che raccoglie una respinta corta del difensore brasiliano ex Roma ed Inter e di sinistro sblocca il risultato. Appena il tempo di centrar palla, che Osimhen pareggia, abile a sfruttare l'incauto retropassaggio di Pino. Elmas chiede un penalty, i ritmi salgono, i 22 in campo si dimenticano presto che si tratta di un'amichevole, il match scorre via piacevolmente e Spalletti applaude il bel gioco espresso dai suoi. Nella ripresa, con l'inevitabile girandola di cambi e i tanti giovani inseriti, gli equilibri vengono alterati e gli spagnoli colpiscono prima con Jackson, che si libera della marcatura di Di Lorenzo e infila Meret, poi con Moreno, che sigla il tris in contropiede dopo un erroraccio di Demme. Nel finale, Kvaratskhelia accorcia su calcio di rigore abilmente procurato da Zerbin e sfiora il pari mentre, sul capovolgimento di fronte, solo il palo nega a Danjuma il 4-2.