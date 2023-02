Simeone pazzo di Napoli: "Essere argentino come Maradona qui è fantastico"

La corsa spedita del Napoli verso lo scudetto prosegue senza problemi, trascinato dalle prodezze di Kvaratskhelia e Osimhen ma non solo. Per i partenopei di Spalletti, uno degli uomini più importanti è sicuramente Giovanni Simeone, che ha realizzato diversi gol spesso decisivi come quelli contro il Milan a San Siro e contro la Roma. L'argentino ha parlato ai microfoni di Sky Sports Uk: "Essere un argentino qui a Napoli è fantastico. Il Napoli è diverso, questo club rappresenta la storia d'Italia e di Diego Armando Maradona. Per me è un piacere giocare qui, perché tutti i tifosi mi vedono argentino e proprio per via di Maradona vogliono parlarmi. Nell'intera città tutti sono fan, parlano e respirano di calcio. I napoletani sono simili agli argentini. Parliamo in modo simile, abbiamo gli stessi gesti. Sembra davvero di essere a casa. Io sono come loro perché il calcio per me è una passione".