Osimhen insegue il record di Trezeguet in Serie A: può succedere in Napoli-Lazio

Un vero e proprio uragano si è abbattuto sulla Serie A : il suo nome è Victor Osimhen . L'attaccante nigeriano veste l'azzurro dall'estate del 2020, quando Aurelio De Laurentiis sborsò 70 milioni di euro per prelevarlo dal Lilla facendone l'acquisto più costoso della storia del club. Nel suo primo triennio sotto il Vesuvio il classe '98 è cresciuto gradualmente: dopo una prima stagione di adattamento, chiusa con 10 gol in 30 presenze, al secondo anno Osi si è preso sulle proprie spalle il peso dell'attacco di Spalletti segnando 18 reti in 32 incontri nonostante il brutto infortunio rimediato contro l'Inter il 21 novembre che l'ha tenuto ai box per un paio di mesi. Ma è in questa stagione che il bomber nigeriano ha fatto il salto di qualità, trascinando il Napoli insieme al nuovo acquisto Kvaratskhelia in un'annata straordinaria e trasformando quel sogno chiamato scudetto in una realtà che i tifosi azzurri non vedono l'ora di vivere (18 i punti di vantaggio da Inter e Milan a 14 giornate dalla fine). In appena 25 partite, infatti, ha già fatto meglio mettendo a referto 21 reti, otto delle quali arrivate in altrettanti turni consecutivi di Serie A.

Napoli, Osimhen è un rullo compressore

Osimhen, infatti, sta segnando con una regolarità impressionante e non intende fermarsi. Dopo l'opaca serata del Meazza contro l'Inter il 4 gennaio, quando è anche arrivata la prima e fin qui unica sconfitta in campionato degli azzurri (1-0 firmato Dzeko), ha iniziato a riempire il pallottoliere personale. Una sorta di rullo compressore che ha fatto fuori una dietro l'altra le proprie vittime: Sampdoria, Juventus (doppietta), Salernitana, Roma, Spezia (due gol), Cremonese, Sassuolo ed Empoli. Otto gare di seguito in rete e altrettante vittorie azzurre. Dall'8 gennaio Osimhen non si ferma e anche stasera nel big match del Maradona contro la Lazio che apre la 25ª giornata di Serie A vuole imprimere il suo nome sul tabellino dei marcatori.

Osimhen insegue Trezeguet: Lazio avvisata

L'attaccante del Napoli avrà anche una motivazione in più: vuole entrare nella storia del nostro campionato dalla porta principale, pertanto ha messo nel mirino il record di David Trezeguet. L'ex cannoniere francese della Juventus, infatti, tra ottobre e dicembre 2005 andò in gol, senza calciare dal dischetto così come Osimhen, per nove partite consecutive di campionato (in mezzo anche una doppietta al Bayern Monaco in Champions League). Trezegol aprì la serie alla nona giornata, anche lui contro i blucerchiati, il 26 ottobre, e non si fermò fino al 21 dicembre, quando segnò il 2-0 nel match interno contro il Siena. In mezzo le marcature contro Milan, Livorno, Treviso, Fiorentina e Lazio e le due doppiette ai danni di Roma e Cagliari. Osimhen è ormai a un passo dall'eguagliare questo storico primato del nostro massimo campionato. Ci riuscirà? Per conoscere la risposta bisognerà attendere il match del Maradona tra Napoli e Lazio. Parola al campo.