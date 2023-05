Napoli, sold out al Maradona per il match scudetto

Sold out al 'Maradona'. Sono esauriti i biglietti per assistere allo stadio di Napoli all'evento speciale di questa sera con i maxischermi posizionati a bordo del perimetro di gioco che trasmetteranno il match contro l'Udinese che avrà inizio alle ore 20.45 alla 'Dacia Arena' e che può valere, in caso di vittoria o pareggio della squadra di Spalletti, il terzo scudetto per i partenopei. I tornelli dello stadio apriranno alle 18.