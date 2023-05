Napoli, sfottò squallido: lo stadio Juve paragonato al carcere di Poggioreale

De Laurentiis: Napoli, scudetto dell'onestà mettendo ko la Juve due volte

Napoli, tutto pronto per la festa scudetto

Intanto Napoli si prepara a festeggiare il terzo scudetto della propria storia (i primi due sono arrivati nel 1987 e nel 1990): il pareggio interno contro la Salernitana ha rimandato l’appuntamento a stasera, quando la squadra di Spalletti scenderà in campo alla Dacia Arena per sfidare l’Udinese. Agli azzurri basta un pareggio per laurearsi campioni d’Italia e far partire una festa che i tifosi attendono da 33 anni. Chi non ha potuto seguire la squadra, potrà assistere al match dal Maradona dove verranno messi dei maxischermi. Dalle 21, e dunque poco dopo il fischio d’inizio della partita, fissato per le 20.45, scatta poi una grande ZTL che coinvolgerà buona parte del centro città per consentire ai tifosi di brindare per un titolo atteso da troppo tempo.

Udinese-Napoli, il Prefetto Marchesiello: Non invadete in caso di scudetto