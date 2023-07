Garcia parla ai tifosi del Napoli: Kim, Osimhen e il violino con la Juve

Dimaro Folgarida (Trento) - "Devo lavorare tanto in ritiro con la squadra, a Lille ho fatto la doppietta dopo 52 anni e poi quando sono rimasto ho visto che i giocatori hanno dato tanto e di più. Il mio compito qui è spingere i giocatori per farli rimanere a questo livello , perché quando fai un bel pasto sei sazio. Io devo fare in modo che l'asticella resti alta, io li aspetto lì. Sarà un lavoro dal punto di vista psicologico . Partiamo dal 4-3-3, ma ho giocatori pronti per cambiare. Vedrò anche i giovani per vedere chi può rimanere. Quando hai un settore giovanile al top sai che ne puoi trovare qualcuno. Lavoreremo anche su altri sistemi di gioco, i giocatori sono preparati e poi spetterà a me capire. L'obiettivo è vincere , ma voglio giocatori intelligenti sul piano tattico". Mentre Dimaro accoglie con un entusiasmo il Napoli Campione d'Italia, il nuovo tecnico degli azzurri Rudi Garcia , accanto a Juan Jesus e Gollini , risponde alle domande dei tanti tifosi presenti tra il pubblico.

Domanda, ovviamente, anche sul futuro di Osimhen , con Rudi Garcia che afferma: "È sotto contratto e arriva domani". Ribadendo poco più tardi: "È sotto contratto, arriva domani con tutti gli altri. Il presidente è ambizioso, avremo una squadra di qualità. Come giocheremo? In 11 (ride, ndr). Faremo un bel gioco ed efficace, l'importante è vincere. Se il gruppo non cambia molto, e il primo grande acquisto è alla mia sinistra (Gollini , ndr), e quando l'allenatore ha due portieri fortissimi ha già una bella assicurazione".

Napoli, Garcia su Kim e Raspadori

"L'addio di Kim? Come difensori centrali abbiamo Juan Jesus, Rrahmani e Ostigard che sono ottimi giocatori. Se possiamo trovare un quarto che abbia qualità da titolare ben venga, altrimenti ne ho già tre. Più spazio per Raspadori? Quando si fa un pasto non si mette un solo ingrediente, ci vuole tutto e Raspadori è un ingrediente che fa gol. Amo la logica, se una squadra gioca molte volte bene, ha possibilità tante volte di vincere le partite e vogliamo fare questo", prosegue Garcia.

Garcia, l'impatto con Napoli e il violino contro la Juve

"Quando inizi un gioco lo fai per vincere e anche per noi è così. Quando sono arrivato a Napoli, anche se i giocatori erano in vacanza ho visto la città tutta azzurra, tante bandiere per festeggiare. Questo mi è piaciuto, sapevo della grande passione, ma ho capito che è più di una passione per il calcio, è una religione. Champions o Scudetto? La risposta è stata data ('tutti e due', grida il pubblico, ndr). Il violino suonato contro la Juve? Adesso il calcio non è come 10 anni fa, è migliorato anche col VAR. È un calcio più giusto, non toglie di certo gli errori, ma il violino l'ho lasciato a casa in Francia. Spero non serva", conclude Rudi Garcia.

