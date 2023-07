Napoli, conferenza Rudi Garcia: l'annuncio su Kim, Osimhen e gli obiettivi

La prima stagione di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli è ufficialmente iniziata. Il nuovo allenatore dei partenopei, presentato ufficialmente quasi un mese fa , ha parlato in conferenza stampa per presentare la nuova annata. Il tecnico, che ha raccolto la pesante eredità di Spalletti dopo il terzo scudetto nella storia del club, ha dichiarato: "Qui è tutto bello. In Francia non c'è questa cosa del villaggio Napoli, mi era mancata. Il calcio dovrebbe essere così, ho visto tanti bambini con le famiglie. Si vede e si avverte l'amore per il club, la maglia e i suoi giocatori. Ci alleniamo come se fossimo al Maradona ".

Rudi Garcia: "Kim non sarà più con noi, ho sentito Osimhen..."

Rudi Garcia ha proseguito: "Ovvio che aver vinto dopo 33 anni è una cosa fantastica. Faccio i complimenti a tutti quelli della scorsa stagione, Spalletti in primis, anche perchè ha detto di lasciarci lavorare in pace". In merito al mercato, il tecnico ha annunciato: "Kim non sarà più con noi, vorrei tenere tutti gli altri. Abbiamo tutto il tempo di trovare il sostituto idoneo. Voglio vedere anche i giocatori che tornano dal prestito, spero di trovarne almeno uno che possa rimanere con la squadra e fare grandi cose. Di De Laurentiis mi è piaciuta l’ambizione". In seguito, sul futuro di Osimhen: "L’ho sentito, non seguo i social, ma se ha dichiarato amore per la maglia posso assicurare che vuole rimanere e fare ancora grandi cose".