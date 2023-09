Clamoroso Osimhen, l’agente: “Deriso dal Napoli, valutiamo azioni legali”

Tranquillità, questa sconosciuta in casa Napoli , almeno nelle ultime ore. Dopo le polemiche di Victor Osimhen per il cambio durante il match col Bologna , con la situazione con Rudi Garcia che sembrava rientrata, ecco il nuovo caso . A farlo scoppiare è l'agente di Osimhen, Roberto Calenda , che ha pubblicato un tweet durissimo contro la società azzurra. A far scatenare l'ira del procuratore dell'attaccante video social da parte del club azzurro, poi rimossi.

Calenda: "Osimhen deriso dal Napoli"

Il tutto è nato dall'account Tik Tok del Napoli, che ha pubblicato video su Osimhen: prima uno ironico in merito al calcio di rigore chiesto a gran voce ma poi sbagliato dal numero 9 contro il Bologna, poi un altro sempre nei confronti del centravanti. Questa seconda clip vedeva Osimhen sullo sfondo, e un audio dalla voce modificata che diceva: "Non sono una ragazza, non sono un ragazzo, sono un cocco". Video che sono poi stati cancellati, ma evidentemente troppo tardi. La rabbia dell'agente Calenda è sfociata in un tweet: "Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare Osimhen". Da capire a quale clip facesse riferimento l'agente di Osimhen, in ogni caso il clima tra le parti resta tutt'altro che disteso.