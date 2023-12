Napoli, mai dire Banza: i segreti del Braga e le speranze di Mondiale per club

Momento no per il Napoli , che è reduce da tre sconfitte in poco più di una settimana tra Real Madrid , Inter e, per ultima, Juventus . Gli azzurri di Walter Mazzarri si giocano il passaggio agli ottavi contro il Braga : basta un pareggio ai campioni d'Italia per superare il turno e approdare alla fase a eliminazione diretta della Champions League . Eppure i portoghesi saranno avversario tutt'altro che agevole per i partenopei.

Braga, Banza on fire avvisa il Napoli

Dopo un avvio in sordina, il rendimento degli ultimi tempi nella Liga Portugal è stato semplicemente impressionante. Nelle ultime 8 gare sono arrivate 7 vittorie e 1 pareggio, con 10 reti subite ma ben 25 gol realizzati. Un filotto che è valso il quarto posto in classifica a 29 punti, a sole due lunghezze dalla vetta. Trascinatore della squadra di Artur Jorge è, senza dubbio, Simon Banza. L'attaccante classe 1996 è ancora a secco in Europa, ma in campionato è scatenato: 13 partite, 13 gol e 3 assist. E dopo l'ultimo successo per 3-1 in casa del Vizela, in cui ha messo a segno una doppietta, il centravanti classe 1996 ha lanciato la sfida al Napoli: "Vittoria importante e grande prestazioni: tutte queste cose ci danno fiducia, ora testa alla Champions League". Simon Banza è nato a Creil, in Francia, da genitori congolesi. A ottobre ha esordito con la nazionale del Congo, con la quale sin qui ha totalizzato tre presenze. È cresciuto nel Lens e ha esordito tra i professionisti proprio in maglia rosso oro. Dopo un paio di esperienze in prestito nelle serie minori, e un passaggio nella squadra B del Lens, si è affermato tra i grandi: in tre stagioni mette a segno 14 gol in 67 presenze. Da lì il salto in Portogallo: nel 2021 lo acquista il Famalicao, un anno dopo l'arrivo al Braga. Al primo anno con gli arsenalistas va a segno in 11 occasione, score già superato in questa prima parte di stagione. È un centravanti alto 1 metro e 89 centimetri, per caratteristiche e movenze ricorda Alexander Isak, attaccante svedese del Newcastle.