Conte, clamorosa riapertura al Napoli: perché i no ad ADL non erano definitivi

Non solo il Napoli su Conte

Detto ciò, De Laurentiis ha insistito tanto per Conte e tornerà a farlo. E questa volta potrebbe non trovare la porta chiusa. Sempre che Conte sia ancora a disposizione. Come detto a fine annata ci saranno molti movimenti in panchina. In Italia potrebbero cambiare allenatore anche Roma, Milan - i cui dirigenti però hanno fatto più volte intendere che, in caso di separazione da Pioli (altra opzione per il Napoli...), al momento non così scontata, potrebbero pensare a profili più emergenti - e chissà, la Juve se Allegri facesse una scelta a sorpresa.