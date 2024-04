Costi e la Juve con Giuntoli: "È una speranza". E i retroscena su Kim e Kvara

Giandomenico Costi ha analizzato nel dettaglio la situazione del Napoli: "La squadra va ricostruita sotto tanti punti di vista, ma chi si sente appagato dallo scudetto vinto è giusto che vada via. La vittoria è stata bella e meritatissima, ma quest’anno sono mancati tanti giocatori, oltre all’entusiasmo. I campioni sono quelli che vincono e hanno ancora fame. È una squadra forte e competitiva anche quest'anno, ma non può arrivare a questa distanza dall’Inter. Se Conte viene chiamato dal Genoa non va al Genoa per cui se accetta Napoli è perchè la ritiene all’altezza delle grandi squadre Europee e capace di vincere nell’immediato".

Poi spazio al suo futuro: "Alla Juve? Non ho sentito nessuno. È una speranza e basta. Conosco Giuntoli da tempo, dai tempi del Carpi, e sono contento di essere associato al club. Sarei altresì felice di poter lavorare ancora con lui. A Napoli ho fatto lo scouting, ho fatto qualche errore ma è bravo chi ne commette meno". Poi su Kim e Kvaratskhelia, osservati e valutati prima che il Napoli li acquistasse: "Kim? Il primo che me ne parlò fu Maddaloni, l’ho visto milioni di volte perchè sembrava forte, ma giocava in Cina. Reggeva il campo, ma con attaccanti che erano alti 1.12 metri! L’ho seguito per molto tempo, il problema era immaginario contro avversari forti e molto più importanti. Stesso discorso per Kvara: l’avrò visto mille volte, era forte, dribblava tutti, ma lo faceva in Georgia".