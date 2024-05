Bologna, Champions a un passo! Napoli ko, lacrime Zirkzee: cosa è successo

Il Bologna piazza il colpo. Gli uomini di Thiago Motta battono il Napoli in trasferta con il risultato di 2-0, consapevoli di avere superato una sfida che potrebbe consacrare una stagione di altissimo e inaspettato livello. Al Maradona, i rossoblù ingranano la marcia giusta e si aggiudicano il match che vale il sorpasso momentaneo ai danni della Juve di Allegri, che alle ore 18 di domenica 12 maggio ospiterà la Salernitana. Il tutto in vista dello scontro diretto al Dall'Ara valido per la penultima giornata di campionato. Un successo che avvicina di molto la qualificazione in Champions e arrivato al termine di una gara trascorsa in gran parte a difendere il doppio vantaggio realizzato nei primi 15 minuti di gioco firmato Ndoye e Posch. Il Napoli resta dunque fermo a quota 51 punti a 5 lunghezze dalla Lazio - impegnata domenica all'Olimpico contro l'Empoli.