Fagioli può giocare Bologna-Juve: 37ª giornata Serie A, anticipi e posticipi

La classifica di Serie A ha ancora molto da dire. Alle spalle dell'Inter campione d'Italia, c'è chi può vantare l'aritmetica qualificazione in Champions League e chi invece è chiamato ad un arrembaggio finale per salire a bordo del treno diretto in Europa. Così anche la zona bassa della classifica, con in palio gli ultimi punti validi per la salvezza. In attesa degli esiti della 36ª giornata di campionato, Lega Serie A ha reso nota la programmazione di date e orari del penultimo turno.