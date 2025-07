Conte, Napoli e Champions: "Sapete quante volte? Mi chiedono miracoli ma ci sono i fatti"

Antonio Conte presenta il suo nuovo Napoli . Prima conferenza stampa di stagione per l'allenatore dei vincitori dello scorso campionato. Tanti i temi che saranno sviscerati dal tecnico: su tutti il calciomercato , con l'ultimo arrivo, in ordine di tempo, di Lorenzo Lucca . Ma la sensazione è che gli azzurri non si fermeranno qui, per regalare all'allenatore la rosa completa il prima possibile. E non solo: aspettative, obiettivi e curiosità.

Napoli, la conferenza stampa di Antonio Conte: le parole

Come si sente Conte a partire in "pole position"? Una contingenza che, tra l'altro, aveva auspicato per se stesso qualche tempo fa: "Quando parlai di avere una squadra molto collaudata... mi auguro che accada. Noi dobbiamo pensare a noi, a quello che siamo, a quello che vogliamo anche diventare. Abbiamo iniziato un progetto nuovo insieme al presidente ed al club dall'anno scorso, partendo da basi molto limitate. Siamo partiti da un decimo posto e l'obiettivo nei tre anni è creare basi solidi per durare nel tempo. È successo nel passato con altri club, io sono un costuttore e mi auguro di farlo anche col Napoli. Abbiamo raggiunto un obiettivo incredibile al primo anno perché non era previsto per tante ragioni, per struttura e preparazione, invece ci siamo riusciti, ma non dimenticiamo che per me non cambia niente. Il lavoro di ricostruzione, inserire nuovi pezzi per dare fondamenta solide, il club lo sa bene, siamo tutti d'accordo nel dire che il percorso continua, ma continua con uno Scudetto sul petto che è un bel vedere, fa parte della storia".

Conte su De Bruyne e i nuovi acquisti

Il tecnico del Napoli commenta primo colpo che ha inaugurato il calciomercato azzurro: Kevin De Bruyne. Ma che impatto avrà? E, soprattutto, è un altro passo nella crescita della squadra? "Lo speriamo tutti. Dirlo oggi al secondo giorno è difficile, a fine anno vedremo che impatto avrà avuto. Stiamo parlando di un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, volevamo alzare la qualità della rosa e con lui sicuramente la qualità la alziamo. Parliamo di uno dei centrocampisti che per tanti anni è stato tra i più forti in assoluto al mondo, ha vinto tutto, adesso viene da noi per una nuova sfida e sicuramente anche per lui è diverso rispetto al City ma si è calato bene nella realtà e siamo contenti di averlo con noi. In un processo di ricostruzione, per ristrutturare la squadra è già affermato, non è come quelli che stanno arrivando che consideriamo bravi, ma comunque giovani che staranno qui per tanti anni, continuare a migliorare e io dovrò essere bravi a migliorare chi arriverà. C'è tanto lavoro da fare, ma siamo pronti".

E dal punto di vista tattico: "Lui per come giocava al City è un centrocampista che può diventare trequartista. Ha caratteristiche precise: grandissima qualità, quando ha la palla vede cose che tanti altri non vedono. Abbiamo quattro competizioni, non iniziamo a dire questo è titolare e questo no altrimenti si cade nel provincialismo".

Quale sarà l'apporto dei nuovi acquisti? "Sono situazioni diverse, De Bruyne è un giocatore che ha già raggiunto livelli altissimi, ha ancora tanto da dare al calcio ed ha fatto questa scelta perché vuole mettersi in gioco e fare un'esperienza nel nostro paese. Non è come quando giocavo io, ma è sempre un piacere giocare qui. Lui è già affermato, gli altri hanno del valore, vengono ad un'età diversa e per cercare di strutturare il Napoli non solo per il presente, ma anche per il futuro. Diamo tempo di ambientarsi, ci vorrà un po' di tempo e siamo convinti che la strada intrapresa è di dare una struttura solida anche quando io andrò via tra 5, 7, 10 anni non lo so, ma chi arriverà troverà una struttura che funzionerà ancora ed è la cosa più bella per Napoli e per i tifosi".

Su Lucca, Beukema e Noa Lang

E aggiunge: "Quando hai tante competizioni non puoi fare il titolare ed il non titolare, ci sarà spazio per tutti perciò c'è esigenza di implementare una rosa non strutturata ed ancora oggi non è strutturata per tutte le competizioni. Lo stiamo facendo in maniera mirata per il presente ma anche molto sul futuro, arrivano giocatori che a parte De Bruyne hanno dimostrato di essere di buona prospettiva ma non hanno ancora raggiunto il picco e io dovrò essere bravo a migliorarli e farli crescere per alzare ancora di più il livello. Il mio lavoro sarà fondamentale, molti hanno scelto questa situazione anche perché può migliorare la loro carriera e anche per Lucca, Lang, Marianucci che ha 21 anni, presto Beukema, parliamo di giocatori buoni ma che sanno che loro per primi vogliono crescere e questo porterò benefici nel tempo".

E aggiunge: "Prendi ad esempio Amir, l'hai preso dal Verona, oggi è un calciatore importante, non era così quando l'abbiamo preso, lo stesso per Marianucci e gli altri, l'importante è prendere chi sposa la causa, il lavoro, la serietà, l'appartenenza. Buongiorno ha avuto un'operazione, ci auguriamo che nel giro di tre settimane possa tornare disponibile e Gilmour ha finito con noi poi ha fatto due gare con la nazionale ed ha accusato qualche problema agli adduttori e stiamo cercando di monitorare bene la situazione, è inutile forzare all'inizio e si va a curare. Sono tutti importanti quelli che stanno qui".