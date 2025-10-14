Napoli, Rrahmani rinnova. Poi Anguissa

Il Napoli è pronto a calare il poker sul tavolo dei rinnovi di contratto . Una mano vincente quella in possesso del direttore sportivo azzurro Giovanni Manna che in queste settimane - una volta conclusasi la finestra estiva di trattative - ha saputo lavorare bene e sottotraccia per blindare due colonne della formazione Campione d’Italia in carica e altrettanti giovani talenti. Ma andiamo con ordine. Rigorosamente cronologico in questo caso. In settimana la società del presidente A urelio De Laurentiis ufficializzerà la blindatura del centrocampista Antonio Vergara . Il gioiellino classe 2003 ha rinnovato a inizio ottobre col Napoli fino al 2030 e in estate è rimasto alla corte di Antonio Conte proprio per manifesta volontà dell’allenatore salentino, che crede parecchio nelle potenzialità dell’ex Reggiana. Tanto da comunicare ai suoi dirigenti di trattenerlo in organico, nonostante le numerose richieste di prestito arrivate da altri club della massima serie (in primis la Cremonese, ma pure Lecce e Parma avevano sondato il terreno). Detto, fatto.

Il Napoli blinda anche Ambrosino e Rrahmani

Stessa cosa successa pure con l’attaccante Giuseppe Ambrosino, che nei prossimi giorni firmerà il rinnovo fino al 2030. Per uno dei protagonisti dell’ultimo Europeo Under 21 si erano mosse diverse squadre straniere dopo la rassegna continentale e l’euro-gol segnato alla Germania. In particolare Ajax, Celtic e Werder Brema avevano tentato di accaparrarsi la punta ex Frosinone. Senza successo visto che anche per lui è arrivato l’alt contiano alla cessione. Ma passiamo ai grossi calibri azzurri. Manca solo la firma per il prolungamento di Amir Rrahmani: dopo quattro mesi di negoziazioni le parti hanno raggiunto l’intesa per andare avanti insieme fino al 2028 con opzione per il 2029. Se da un lato il centrale è andato incontro al suo club di appartenenza, dall’altro il management azzurro l’ha premiato con l’aumento di stipendio a 4 milioni annui. La stessa cifra che andrà a guadagnare pure Frank Zambo Anguissa.

Rrahmani e Anguissa, dal mercato al rinnovo

È entrata, infatti, nella fase finale la trattativa per il rinnovo del mediano camerunense col Napoli. Da entrambe le parti filtra la volontà di proseguire insieme il cammino dopo i due Scudetti vinti in tre anni. Con la possibilità di centrare un altro tricolore che alletta parecchio l’ex Fulham. Motivo per cui il centrocampista ad agosto ha deciso di restare in azzurro, declinando le ricchissime offerte ricevute da un paio di club arabi più le proposte arrivate da Monaco e Sunderland. Tutte rimaste a bocca asciutta. Ora il nuovo contratto con annesso ritocco di stipendio per cementare una storia già ricca di soddisfazioni. Rifiuti esplicitati pure da Rrahmani. Il centrale kosovaro, infatti, nei mesi scorsi declinò prima la chiamata dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, che aveva individuato nell’ex Verona l’uomo giusto per puntellare la propria retroguardia e poi scelse di non approfondire i sondaggi arrivati da Manchester (sponda United). Un gesto d’amore verso il Napoli che verrà ripagato con il meritato prolungamento. Mosse queste che certificano una volta di più - qualora ce ne fosse ancora bisogno - i progetti ambiziosi della società di De Laurentiis, che intende aprire un ciclo duraturo di successi con uno sguardo al presente (Rrahmani e Anguissa) e ammiccando già al futuro (Vergara e Ambrosino). Perché il bello in casa azzurra deve ancora venire…