Conte, quanti problemi: la tendenza Napoli preoccupa e il mercato è un flop

Antonio, abbiamo un problema. Ricordate la celebre frase associata alla missione spaziale Apollo 13 pronunciata dall'astronauta Jack Swigert per segnalare un grave guasto tecnico? Ebbene, qualcosa di simile sta succedendo nel Napoli. Non si tratta della “pareggite” che ha contagiato la squadra nelle ultime tre partite, né dei 6 punti di ritardo dall’Inter capolista, oppure del risicato margine di un solo punto su Juventus e Roma nella corsa alla zona Champions. Il vero problema, ben più insidioso, è un altro: esiste un Napoli durante la settimana e uno completamente diverso nel weekend. Nelle 11 partite infrasettimanali disputate fin qui tra campionato, Champions e Coppa Italia, gli azzurri hanno raccolto appena 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte: una percentuale di successo del 27% e una media di 1,2 punti a gara. Il fine settimana, invece, racconta un’altra storia. Nelle 18 partite giocate tra venerdì e lunedì il bilancio è di 12 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, per una percentuale di successo del 67% (+40% rispetto alle gare infrasettimanali) e una media punti di 2,11 a partita: 38 punti conquistati complessivamente. Ancora più eloquente il dettaglio sulle sconfitte.