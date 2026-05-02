Conte: "Buona prestazione, oggi ci giocavamo tantissimo. De Bruyne? Non è cambiato nulla..."

Como e Napoli non si fanno male al "Sinigaglia", replicando lo stesso risultato dell'andata. Lo 0-0 finale pesa più per la squadra di Fabregas , che si "mangia le mani" per le occasioni sprecate da Douvikas e Diao nella prima mezzora di gioco. Il Napoli, invece, si sveglia troppo tardi, colpendo un palo all'84' con Politano. Questo risultato spegne probabilmente il sogno Champions del Como : domani la Juve in caso di vittoria contro il Verona (già retrocesso) può scappare a +5. In chiave scudetto, invece, domani all' Inter basterà un pareggio contro il Parma per festeggiare il titolo anzitempo. Con questo pareggio il Napoli sale a quota 70 punti e rischia di essere agganciato dal Milan al secondo posto. Sempre più vicina, invece, la qualificazione in Europa del Como, anche se probabilmente non sarà nella coppa più nobile e rischia ora di terminare addirittura in Conference League. Al termine del pareggio a reti bianche tra Como e Napoli, ha parlato il tecnico dei partenopei Antonio Conte , il quale ha analizzato la prestazione dei suoi.

Conte: "De Bruyne? In sette giorni non è cambiato nulla"

"E' stata una buona prestazione. Sia noi che il Como oggi ci giocavamo tantissimo, forse più loro, in chiave qualificazione alla prossima Champions. Sappiamo benissimo che queste partite possono portare degli strascichi. Mancano tre gare e sappiamo di aver fatto un altro passo in avanti sia per la Champions che per arrivare il più in alto possibile in classifica". Lo ha dichiarato Antonio Conte, allenatore del Napoli, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 0-0 contro il Como, in trasferta.

"Nel primo tempo abbiamo faticato a fare una giusta pressione, anche a causa del loro portiere che riesce sempre a trovare la soluzione giusta. Nella ripresa siamo cresciuti a livello di qualità e di giocate e abbiamo avuto delle occasioni per fare gol. De Bruyne? A livello di condizione non è cambiato nulla in sette giorni. Ci sono partite in cui ti esalti di più, altre invece in cui fai più fatica. Oggi anche Kevin ha fatto la sua parte ed è stato molto ordinato in campo", ha aggiunto il tecnico del team azzurro.