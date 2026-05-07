Napoli cantiere aperto: chi resta e chi va. In estate potrebbe essere rivoluzione

NAPOLI - Il futuro del Napoli va oltre la qualificazione in Champions e guarda con ansia alla prossima stagione. Il presidente De Laurentiis dovrà sciogliere una serie di nodi, con urgenza, a partire dal destino di Antonio Conte: che ha il contratto fino al 2027 . L’incontro decisivo tra don Aurelio e l’allenatore salentino è previsto solo dopo la matematica qualificazione alla prossima Champions League, ma il patron non vuole trovarsi spiazzato come quando gli disse addio Spalletti e ha già iniziato la ricerca dei possibili eredi: Sarri e Italiano sono tra i più stimati. Conte, dal suo canto, chiederà - come già accaduto l’anno scorso - chiarezza sui progetti tecnici ed economici per la prossima stagione, nella quale la linea societaria tornerà ad essere quella tradizionale della gestione De Laurentiis: valorizzazione dei giovani, contenimento rigoroso degli ingaggi e rifiuto di operazioni onerose sul fronte mercato.

Caso Lukaku e rivoluzione Napoli: De Laurentiis punta a ringiovanire la rosa

A ribadire la volontà del presidente, ci ha pensato il legale del club, Mattia Grassani, intervenuto a StileTv: «De Laurentiis è concentrato sul miglior risultato possibile da garantire alla società. Sulle scelte tecniche non mi pronuncio perché sono di esclusiva competenza del presidente, ma posso affermare con certezza che il patron ha a cuore il futuro più radioso possibile per la società azzurra. Lukaku? Ci sono procedimenti disciplinari pendenti nei suoi confronti per i comportamenti assunti dal belga».

Tra i capitoli più delicati da chiudere, infatti, c’è proprio quello di Big Rom. Il gigante belga continua ad allenarsi da solo a Castelvolturno dopo aver completato il percorso riabilitativo ad Anversa, decisione presa in contrasto con le indicazioni della società. Lukaku sogna di regalarsi un’ultima standing ovation davanti al pubblico del Maradona prima di volare al Mondiale, l’ultimo della sua carriera. Sebbene nei giorni scorsi Conte e Big Rom si siano parlati e chiariti, a fine stagione le strade del centravanti belga e del Napoli si separeranno. L’attaccante classe 1993 percepisce un ingaggio di 7,6 milioni di euro lordi a stagione e ha un contratto in scadenza nel 2027, cifre e durata incompatibili con la nuova filosofia societaria, che ha come obiettivo svecchiare ulteriormente la rosa e abbassare in modo significativo il monte ingaggi complessivo. Ecco perché dovrebbero liberarsi a parametro zero sia Juan Jesus che Spinazzola, mentre è in dubbio il futuro degli over 30 in scadenza nel 2027: De Bruyne, Meret, Mazzocchi, Anguissa e Lobotka.

Napoli-Bologna: Di Lorenzo torna titolare, possibile rientro di Vergara

Gli azzurri vogliono, comunque, regalarsi un finale in crescendo e chiudere al secondo posto in classifica. Contro il Bologna, gara in programma lunedì alle 20:45, tornerà Di Lorenzo dal primo minuto e 100 giorni dopo l’infortunio rimediato contro la Fiorentina. Potrebbe rivedersi, almeno tra i convocati, Vergara, fermo ai box dal 6 marzo per una lesione distrattiva della fascia plantare del piede.