È fatta. Con la rotonda vittoria (0-3) ottenuta contro il Pisa , il Napoli è l’unica squadra che esce dal “Mezzogiorno di Fuoco” di ieri con qualcosa di realmente concreto tra le mani: la matematica qualificazione in Champions League . È la 13ª volta che accade nella storia della società partenopea, la 10ª da quando il presidente è De Laurentiis e con l’accesso garantito alla prossima Phase League, nelle casse del club arriverà subito un accredito dalla Uefa di circa 70 milioni di euro . Anche se con un po’ di ritardo rispetto a quanto aveva immaginato il patron, da oggi sarà quindi possibile programmare la prossima stagione che avrà inizio il 17 luglio con il ritiro di Dimaro ed è molto probabile che in questa settimana verranno sciolte le riserve sulla permanenza oppure l’addio di Antonio Conte alla panchina dei partenopei .

Conte sempre più lontano da Napoli

Chi era animato dalla convinzione che l’ultimo anno di contratto con il Napoli venisse rispettato, qualche dubbio ha iniziato a serpeggiare dopo le parole del coach salentino nel post gara all’Arena Garibaldi: ha avuto un confronto con De Laurentiis e gli ha comunicato una decisione che non ha voluto ancora annunciare. «Il presidente sa benissimo qual è il mio pensiero - ha detto il tecnico - e la società sta già lavorando per il futuro. A fine campionato parlerò con De Laurentiis e ci diremo cosa è stato partorito. Con lui ho già parlato un mese fa e gli ho esposto il mio pensiero, le mie intenzioni. Ora non dirò ancora nulla, anche per non mancare di rispetto al patron con cui c’è un rapporto di amicizia. Proprio in virtù di questo rapporto, è bello essere onesti su tutto. Poi vedremo». Insomma, cosa ha deciso: resta o se ne va? È molto probabile che la sua idea per il miglioramento della squadra nella prossima stagione, possa non coincidere con le necessità di ridimensionamento economico richiesto dai conti della società. In conferenza l’idea che Conte possa essere anche pronto all’addio, è diventata ancora più forte: «Ho promesso che quando la mia esperienza qui finirà, lascerò un gruppo solido per continuare a dare fastidio a Milan, Juve e Inter. Il presidente sa da un mese qual è il mio pensiero, le cose positive e quelle che mi sono piaciute meno. È giusto fare chiarezza con lui e gli sarò sempre grato a prescindere da cosa succederà. Mi ha dato la possibilità di vivere in un ambiente come Napoli e festeggiare. Mi hanno sempre detto che quando vinci qui è come farlo dieci volte in un altro club».

Hojlund riscattato dal Napoli: gol decisivo e addio al Manchester United

La prima conseguenza dell’approdo in Champions è quella del riscatto obbligatorio di Rasmus Hojlund, versando 44 milioni di euro nelle casse del Manchester United. Il bomber danese ha accolto la notizia con gioia e ha voluto salutare i Red Devils con un post sui suoi canali social. «Abbiamo conquistato la Champions - ha scritto - e ora sono ufficialmente un calciatore del Napoli: il modo con cui i tifosi mi hanno sostenuto, mi ha fatto sentire a casa e mi ha fatto ritrovare fiducia. E’ arrivato il momento di salutare il Manchester United. Il sogno che avevo da bambino si è realizzato giocando all’Old Trafford con una maglia rossa addosso, ma il gol di Pisa simboleggia un nuovo inizio: è arrivato il tempo di nuovi sogni e andiamo a prenderceli». Hojlund ha firmato il 3-0 per il Napoli (11° gol quest’anno in serie A), dopo le reti di McTominay (10° in campionato) ed il raddoppio di Rrahmani, sotto gli occhi dei tifosi pisani all’ultima gara casalinga della loro squadra in serie A.

Le parole di Hiljemark

«E’ stata una partita molto difficile, contro una formazione molto forte - ha detto il tecnico nerazzurro Hiljemarlk - la mia squadra ha giocato con dignità. Le cose che hanno detto i tifosi sono giuste e la società deve pensarci per il prossimo anno. Il futuro? Ho un contratto per un altro anno e penso già a cosa fare. Rimpianti? Tanti: molte cose dovevamo farle meglio. Ma non è questo il giorno più indicato per dare queste spiegazioni».