Napoli a Italiano! Incontro con De Laurentiis. Allegri scartato: il motivo

NAPOLI - L'era di Antonio Conte a Napoli è finita e si sta per aprire quella di Vincenzo Italiano. Il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Manna anche oggi hanno continuato a incontrarsi, presente anche l'amministratore delegato Chiavelli, per decidere la strategia che dovrà portare al più presto possibile un nuovo allenatore dove le quotazioni dell'ex Fiorentina sono prepotentemente salite. L'allenatore, ancora legato al Bologna avendo contratto, ha incontrato con i suoi agenti la proprietà partenopea in quel di Roma, un forte indizio di un imminente matrimonio dove si vocifera sia stato presentato sul tavolo un contratto biennale (con probabile l'opzione per una terza stagione) da circa 3 milioni di euro d'ingaggio.

Matrimonio che, però, prima dovrà passare da Bologna dove l'allenatore sosterrà un incontro con la società rossoblù (già a conoscenza della decisione) per risolvere il contratto.