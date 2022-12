Roma, tris alla Viterbese aspettando il Bologna

ROMA - Finisce 3-1 l'amichevole a porte chiuse giocata a Trigoria tra Roma e Viterbese . I giallorossi di José Mourinho chiudono con una vittoria il loro 2022 e mettono nel mirino il Bologna, avversario dei capitolini all'Olimpico il 4 gennaio alle 16.30 al ritorno in campo della Serie A . La prima frazione di gioco si chiude sul 2-0 con le reti di Pellegrini e Zaniolo . Nella ripresa Abraham firma il tris prima che Volpicelli segnasse il gol della bandiera per gli ospiti. Prima del fischio d'inizio un minuto di silenzio in onore di Pelé, scomparso giovedì all'età di 82 anni .

Roma-Viterbese: Karsdorp in campo, per Dybala lavoro a parte

Lo Special One ha riproposto dall'inizio la difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez mentre nel finale ha regalato alcuni minuti a Karsdorp nonostante il muro contro muro. I legali dell'olandese, infatti, vogliono la cessione o le scuse del tecnico per poter far rimanere il loro assistito a Trigoria. La Roma, invece, da parte sua per il momento non intende fare marcia indietro e dopo aver multato il giocatore è disposta a lasciarlo partire nel mercato di gennaio solo a fronte di una cessione a titolo definitivo. Lavoro personalizzato per il neocampione del mondo Paulo Dybala, rientrato soltanto all'alba di giovedì nella Capitale, dopo i festeggiamenti in patria per il terzo titolo iridato dell'Albiceleste. La Joya scalda i motori in vista della gara contro il Bologna.