Roma-Juve, Pellegrini a rischio: le condizioni del capitano giallorosso

Brutte notizie per la Roma di José Mourinho, che rischia di perdere un pezzo importante in vista del big match contro la Juventus. Il capitano dei giallorossi Lorenzo Pellegrini è infatti stato vittima di un attacco influenzale nelle ultime ore. Niente di particolarmente preoccupante, ma per la sfida contro i bianconeri di Allegri la presenza in campo di Pellegrini è da considerarsi a rischio. Non sarà della gara Solbakken, ko per un problema muscolare, la buona notizia per i giallorossi è la presenza di Mourinho in panchina: è infatti arrivata nel primo pomeriggio la risposta al ricorso in merito alla squalifica rimediata durante Cremonese-Roma.