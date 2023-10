Mourinho, caso Roma: club smentisce esonero, lui dichiara “Futuro? Arabia”

La Roma di Josè Mourinho non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Reduce dal successo in Europa League contro il Servette (due vittorie in due gare europee), i giallorossi hanno però raccolto appena 8 punti nelle prime 7 giornate di campionato, con lo Special One non esente da critiche per lo start a singhiozzo. In attesa della sfida contro il Cagliari, dove la Roma proverà a trovare per la prima volta in stagione la seconda vittoria di fila in Serie A, a tenere banco è il futuro del tecnico portoghese.