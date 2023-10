Mourinho, che schiaffo all’Inter su Lukaku! E cita anche Cannavaro e Vieri

"Due pesi e due misure? Sì, lo penso, ma il perché non lo so". È lo sfogo di José Mourinho, tecnico della Roma, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con lo Slava Praga in Europa League, riguardo la squalifica ricevuta dopo l'espulsione contro il Monza, che lo costringerà a saltare la trasferta al Meazza contro l'Inter. Poi, lo schiaffo all'Inter: "Lukaku giocherà, è una partita difficile e importante. Lukaku è importante per noi, lo diventa ancora di più senza Dybala e Pellegrini. Non sapevo che era così importante a Milano per loro. È interessante da vedere. Lukaku che è andato dall’Inter alla Roma è una tragedia, mentre Calhanoglu dal Milan all'Inter è una meraviglia? Mi spaventa questa cosa. Quando Cannavaro andò dall’Inter alla Juve nessun problema, lo stesso per Vieri. In questo caso, una tragedia…". E sugli infortunati: "N’Dicka gioca domani, ha recuperato. Non abbiamo opzioni dietro per fare turnover, deve giocare per forza. Con Smalling non c’è un piano. Si è riscaldato, ha fatto torello. Non c’è un piano".