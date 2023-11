Lukaku, il rigore sbagliato in Roma-Lecce spezza l'incredibile statistica!

Lukaku dal dischetto: Falcone lo ipnotizza

A sorpresa sul dischetto non si presenta la Joya, bensì Romelu Lukaku. Il belga, a secco da due gare in Serie A, è uno specialista dal dischetto: su 41 rigori calciati in carriera, ne ha realizzati 36. L'ultimo errore risale ad agosto 2017, quando vestiva ancora la maglia del Manchester United e sfidava il Leicester: in quell'occasione fu Kasper Schmeichel a neutralizzarlo. Tornando alla sfida dell'Olimpico, Lukaku dagli undici metri si fa ipnotizzare da Falcone, bravo a intuire col ginocchio il tiro centrale del belga.

